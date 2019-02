Den mest krænkende type romance scam: Tindersvindler brugte løs af 'kæresters' penge

Det kaldes romance scam, og Simon Levievs version er den allermest krænkende type, siger vicepolitiinspektør Peter Reisz fra Københavns Politis afdeling for økonomisk kriminalitet: »De sager, hvor der er kontakt, man mødes, man indleder et forhold og på et tidspunkt begynder misbrug af den ene parts identitet, dankort eller kreditkort. Den slags ser vi meget alvorligt på«.

Det er præcis sådan, den 28-årige israeler Simon Leviev beviseligt har udnyttet en stribe kvinder fra de nordiske lande. Han blev idømt tre års fængsel i Finland i 2016, han er efterlyst i sit hjemland Israel, og senest er han politianmeldt i Norge, Sverige og Storbritannien, mens Københavns Politi hverken kan be- eller afkræfte, om der også i Danmark er ofre, som har meldt den charmerende svindler til politiet.

Sådan har vi gjort Jagten på svindleren Simon Leviev, 28-årig israeler, har under forskellige navne snydt en række kvinder for millioner ved at misbruge deres kreditkort. Kvinderne troede, de var kærester med manden, og stolede på ham. En af kvinderne gik til den norske avis VG med sin historie, og VG har siden juli 2018 fulgt Levievs spor. VG har delt sin research med Politiken, som har undersøgt danske vinkler og skrevet en egen version af historien.

Den norske avis VG har fulgt i Simon Levievs spor siden juli 2018 og fundet kontoudtog, som viser, at Leviev sammen med sin bodyguard tilbragte en weekend i København i april 2018. Her lykkedes det på kort tid at spendere 136.000 kroner på natklubber, luksushotel, tøj, sko og solbriller – betalt med et kreditkort, der tilhørte en norsk kvinde, Cecilie Fjellhøy.

Hun troede, at han var diamanthandler og milliardær, at han var hendes kæreste, og at de skulle giftes. Derfor havde hun lånt ham sit Mastercard med tilhørende pinkode, da han var i København uden hende. I alt nåede han at lænse den 31-årige norske kvinde for mere end 1,5 millioner kroner, før det endelig gik op for hende, at han var en svindler, og at hun aldrig ville få pengene tilbage.

Hænger selv på det hele

Hvis hun ikke kan få Simon Leviev til at betale, hænger hun selv på hele beløbet.

»Hvis man bevidst giver sit kreditkort og sin pinkode fra sig og har en formodning om, at modtageren vil bruge kortet, så hæfter kortindehaveren ubegrænset«, forklarer Laurine Larsen, jurist hos Forbrugerombudsmanden.

Simon Leviev kunne uden problemer betale næsten 44.000 kroner for solbriller hos Poul Stig Briller på Østergade i København, og mere end 27.000 kroner for at overnatte på Hotel D’Angleterre, selv om han brugte et kreditkort med et kvindenavn på – og det er helt efter bogen.

»Der behøver ikke være noget forkert i det. Et par kan have fælleskort. Det er ikke op til betalingsmodtageren at kontrollere navnet på kreditkortet«, siger Laurine Larsen.

I striben af kendte tilfælde, dels fra fængselsdommen i Finland i 2016, dels i de nye tilfælde, som VG har gravet frem, har Simon Leviev benyttet variationer over den samme historie: Han er meget velhavende – hvilket understøttes af, at han flyver kloden rundt på første klasse, bor på luksushoteller, kører i kostbare biler og omgiver sig med livvagter og privatchauffører – men han har i en kort periode ikke adgang til sine konti. Derfor har han brug for, at den kvinde, som tror, han er hendes kæreste, kan låne ham sit kreditkort en kort tid.

Han opererer med flere ’kærester’ og kreditkort på samme tid, viser eksemplerne.

Levievs opførsel er typisk for den slags sager, siger vicepolitiinspektør Peter Reisz:

»Det er som regel charmerende, veltalende mennesker, som har styr på deres dækhistorie og derfor virker troværdige. De laver virkelig et setup for at snyde. Vi lever i en tillidskultur, men det skal vi nok skrue lidt ned for, hvis vi er i et nyt forhold«, siger han.

»Hvis du møder en ny person, som angiver at være velhavende men pludselig har brug for penge og beder dig om hjælp, så skal alarmklokkerne ringe. For hvis vedkommende virkelig er velhavende, så vil han eller hun altid have andre muligheder end at bede dig om penge«, lyder rådet fra Peter Reisz.

»Vi ser ikke mange af den slags sager, men de sager, vi ser, er alvorlige, for ofte er mange blevet snydt«.

Simon Leviev har ikke reageret på Politikens henvendelser.