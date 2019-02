Politikens Frihedspris går til undertrykte forskeres frelsere

Politikens Frihedspris til Robert Quinn og Michael Ignatieff, der kæmper for akademisk frihed på trods af de kræfter, der forsøger at indskrænke den.

Mine damer og herrer!«, indleder Politikens chefredaktør Christian Jensen mandagens arrangement i Pressen i Politikens Hus.

»I en fri og åben verden er viden, videnskab og uddannelse til alles ubestridte fordel; i en fri og åben verden kan akademikere tænke frit, sætte spørgsmålstegn ved dogmer og dele ideer; i et frit og åbent internationalt fællesskab bliver akademikere beskyttet af regeringer, og de har ingen grund til at frygte undertrykkelse af regeringer«.

»Det er denne verden, som vi håber på at leve i ... en dag«, siger Jensen.

Og der findes to herrer, der især kæmper for at realisere den drøm. Derfor går Politikens Frihedspris og de medfølgende 100.000 kroner, uddelt af Politiken-Fonden, i år til stifteren af det internationale netværk Scholars at Risk (SAR), Robert Quinn, og Michael Ignatieff, rektor på Central European University (CES).

Robert Quinn og hans organisation har i 20 år fremmet akademisk frihed ved at skaffe truede forskere, der risikerer straf i hjemlandet, et fristed på universiteter i andre lande.

Michael Ignatieff står i spidsen for et toptunet internationalt universitet, der i december måtte rive teltpælene op og rykke fra Ungarn til Østrig på grund af trusler og undertrykkelse fra Ungarns premierminister, Viktor Orbán.

»I Europa burde det ikke være nødvendigt at minde en regering om, at den bør værdsætte oppositionens rolle, det civile samfund, medier og akademisk fritænkning. Men Central European University minder os netop ofte om det åbne samfunds værdier. Og universitetets skæbne minder os om udfordringen om aldrig at acceptere indskrænkningen af akademisk frihed«, siger Christian Jensen, før han lader de to herrer modtage deres pris.

En opsang til folket

De to mænd er iført mørke jakkesæt og tilhørende slips. De træder op på scenen til blomster og klapsalver, og Robert Quinn er den første, der tager ordet.

»De store forandringer sker, når vi, der tror på disse værdier, står op for dem hver eneste dag«, siger Robert Quinn og sender en hilsen ud til en tidligere vinder af Politikens Frihedspris, egyptiske dr. Zaid Ibrahim, som med hjælp fra Scholars at Risk har kunnet undervise på New York University uden at frygte forfølgelse, undertrykkelse eller fængselsstraf.

Scholars at Risk arbejder sammen med mere end 500 universiteter verden over, og så sent som mandag 18. februar åbnede de deres nyeste afdeling. På Københavns Universitet, hvor de samarbejder med seks danske universiteter.

På CES er det ikke enkelte forskere, men hele universitetet, der er truet. Ifølge Michael Ignatieff skyldes forfølgelsen, at Viktor Orbán føler sig truet af den ungarske rigmand George Soros, der har støttet det private universitet. Derfor har de ikke længere lov til at rekruttere nye studerende i Ungarn og er flyttet til Wien.

»Jeg har været rektor på CES siden 2016, og det var ikke et job, jeg tog for at komme i clinch med Viktor Orbán, men fordi det er et godt universitet. Derfor kom det som et chok for os, da staten gik imod os, men vi besluttede os for at stå imod dem. Jeg troede ikke, jeg var i fare for at få indskrænket min akademiske frihed – indtil det skete«, siger Michael Ignatieff, der slutter talen af med en opsang:

»Det kan godt være, at EU ligner et demokrati og opfører sig som et demokrati, men flere lande er det ikke længere. Lande ikke særlig langt herfra bruger demokratiske metoder til at underminere demokrati. Jeres børns EU er muligvis ikke længere er en klub bestående af 28 frie stater«, siger Michael Ignatieff.