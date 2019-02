73.000 svage ældre må undvære hjælp til de huslige opgaver

Kommunernes beskæring af hjemmehjælp rammer i stigende grad svage ældre, der har svært ved huslige opgaver.

På ti år er andelen af fysisk besværede ældre, der får praktisk hjælp, næsten halveret fra 43 til 25 procent. Det viser en undersøgelse fra Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Tallene viser også, at ægtefæller, voksne børn, naboer eller andre ikke træder til i stedet, og derfor er resultatet, at næsten hver anden af de svage ældre ikke har nogen til at hjælpe med at få vasket gulv eller støvsuget.

At tendensen er så stærk, er kommet bag på en af forskerne bag rapporten, professor Tine Rostgaard:

»At generelt færre ældre får hjemmehjælp, forklares ofte med, at de er blevet mere sunde og raske. Men af vores tal kan vi se, at serviceniveauet også beskæres for mange, der bestemt ikke er friske og rørige«.

Undersøgelsen kommer, netop som den kommunale ældrepleje har nået et nyt lavt niveau i Assens, hvor retten til rengøring er strammet til hver femte uge – og gulvvask er det slut med. Mandag skal socialudvalget i kommunen vurdere, om niveauet skal fastholdes trods massiv kritik.

Det estimeres i undersøgelsen fra Vive, at omtrent 73.000 svage ældre ikke modtager praktisk assistance fra hverken kommunen eller andre. Direktør Bjarne Hastrup fra Ældre Sagen kalder det »en afsløring af et kæmpe svigt«.

»At 73.000 ældre, som er for svage til at klare indkøb, tage tøj og sko på, bukke sig ned og gøre rent og den slags, er efterladt på perronen, er så alarmerende, at det burde helt op på regeringsniveau«.

Bjane Hastup mener, at regeringens sundhedsreform skal suppleres med en plejereform, hvor kommunerne fratages magten til at fastsætte hjælp til den enkelte ældre. Det kunne embedslægerne stå for, foreslår han.

Svage ældre er her defineret som dem, der ikke selv kan udføre en eller flere opgaver som at: bøje sig ned og klippe tånegle, gå på trapper, gå udendørs, gå omkring i hjemmet, vaske sig/gå i bad, tage tøj og sko af og på og bære varer.

Socialdemokratiets ældreordfører, Astrid Krag, siger, at de nye tal »hamrer en pæl igennem snakken om, at man kan skære hårdt i hjemmehjælpen på grund af den sunde aldring«.

»Det her viser, at der er mange ældre med behov for hjælp, som ikke får den, og som ikke springer rundt og har gode seniorår. Det er ikke værdigt i et velfærdssamfund«, siger Astrid Krag og kræver flere penge ud i kommunerne i takt med, at der kommer flere ældre.

Ældreminister Thyra Frank (LA) slår efter at have læst rapporten fast, at »svækkede ældre skal have den hjælp, som de har brug for, og hvis det ikke er tilfældet, er det bekymrende«. Hun mener dog, at regeringen og Dansk Folkeparti i de seneste finanslove har prioriteret området højt gennem blandt andet en årlig ’værdighedsmilliard’ til kommunerne og en halv milliard årligt til bedre bemanding.

Formanden for Kommunernes Landsforenings social- og sundhedsudvalg, Jette Skive (DF), peger på, at det på grund af presset på de kommunale budgetter er nødvendigt at prioritere hjælpen til de ældre med det største behov: »Frem mod 2025 bliver vi 87.000 flere ældre over 85. Derfor er der behov for, at man fra Christiansborg tager fat på diskussionen om, hvordan vi i kommunerne også fremadrettet skal løfte de her opgaver«.