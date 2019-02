Jens er fremtidens landmand: Han gøder efter Robin Hood-modellen

Den smukke hovedbygning i to etager med kig ud over Alssund er fra 1771. Mange af ruderne i de 50 sprossede vinduer er de originale, fortæller Jens Lei. Inde i køkkenet er udstyret opdateret, men der er stadig mindst 4 meter til loftet, og kedlen er udvalgt, så den passer både til et induktionskomfur og til de næsten 250 år gamle omgivelser.

Det eneste, der for alvor stikker ud i rummet, er laptoppen på spisebordet og de satellitbilleder og YouTube-videoer, som Jens Lei kalder frem for at forklare, hvad præcisionslandbrug går ud på.

Præcisionslandbrug er den vej, landbruget skal ind på, både af hensyn til dets egen økonomi og til miljøet. Det mener både brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer og Det Økologiske Råd. Og sidste år satte Landbrugsstyrelsen gang i et toårigt forsøg med 20 landmænd som ’præcisionspiloter’ for at få afprøvet nogle af mulighederne.

Jens Lei er ikke en af dem, for han har allerede i 9 år arbejdet på at blive en bedre landmand ved hjælp af computer og software. Den 44-årige selverklærede nørd er sikker på, at det både sparer penge og hjælper miljøet.





For eksempel når det gælder brugen af sprøjtemidler, fortæller han og finder et billede frem på computeren. Det er et kort over en mark. I det ene hjørne er der en rød plamage, og kigger man godt efter, kan man se nogle røde prikker hist og her på den midterste del af marken.

De røde pletter er elektroniske ’flag’, som Jens Lei ved hjælp af den indbyggede gps i mejetærskeren satte på kortet de steder, hvor han under den seneste høst stødte på problemukrudt.

»Hvis vi skal have en chance mod ukrudtet, skal vi fange det meget tidligt i foråret. Før vi rigtig kan se det. Det kan være rajgræs. Og når jeg så kører i foråret med et eller andet middel, for eksempel mangansulfat (middel mod mangel på mangan i jorden, red.), kan jeg tage noget ukrudtsmiddel med i en ekstra tank foran på traktoren. Og så kan jeg sidde og tænde og slukke for en ekstra dyse, så jeg kun sprøjter der, hvor jeg ved, at jeg havde et problem sidste år. Alternativet er at sprøjte hele marken, så der snakker vi en enormt stor besparelse både miljømæssigt og økonomisk«, siger Jens Lei.

Næste skridt bliver at få sprøjtemaskinen til selv at tænde og slukke for den ekstra dyse på basis af kortet over marken.

Vi plejer at sige, at hvis du skal have det forbi et usb-stik, taber du halvdelen af landmændene Jens Elbæk, Seges

I landbrugets videncenter Seges under Landbrug & Fødevarer ser Jens Elbæk, chef for planteinnovation, store perspektiver i den type præcisionssprøjtning.

»At sprøjte alene der, hvor problemet er, kan rask væk spare 20-30-40-50 procent af sprøjtemiddelforbruget, afhængig af hvor stor pletten er«.

Basis for Jens Leis arbejde med smartere landbrug er gps-koordinater med 2 centimeters præcision. Den teknik stødte han på i 2010. Senere er den blevet suppleret med satellitbilleder, og han arbejder hele tiden på at finde ny anvendelse for disse redskaber.

Satellitbilleder sladrer

Mejetærskeren er blevet udstyret med en udbyttemåler. Lagt ind på et satellitbillede af en mark bliver det til forskelligt farvede områder, alt efter udbyttets størrelse. Den dårligste del af marken gav i 2018 et udbytte svarende til 5 tons korn per hektar. Den bedste del gav 11 tons.

Skarpere tildeling af gødning er et andet område, hvor de finmaskede kort kan bruges. En mark med vinterhvede lige ved gården ser ret ensartet grøn ud. Men øjet bedrager – også den erfarne landmand.

For et satellitbillede af marken fra 20. januar afslører, at der er meget stor forskel på mængden af biomasse i forskellige dele af marken. Hveden gror med andre ord langt mindre ensartet, end det ser ud til, når man betragter den med den blotte øje.

Den viden bruger Jens Lei til at udarbejde et kort for tildeling af gødning på marken, så han kan gøde efter Robin Hood-princippet om at tage fra de rige og give til de fattige.

»Hvis jeg bare havde kigget på marken, ville jeg give det hele 150 kilo kvælstof per hektar, når vi begynder at gøde om en måneds tid. Men fordi min gødningsspreder automatisk kan variere op og ned efter det kort, jeg laver, kan jeg nøjes med måske 130 kilo på de områder, hvor planterne gror bedst, og så give mere på de andre områder. På den måde kan jeg optimere udbyttet og give præcis det, der er behov for«.

Såsæd koster dyrt

Næste skridt er at kombinere kortet over planternes vækst med kortet over sidste års udbytte af marken. For mere gødning i områderne med dårlig vækst i januar vil ikke nødvendigvis hæve udbyttet. Det kan jo være, at der er problemer med jordbunden lige der.

»Ved at kunne lægge de kort oven på hinanden bliver jeg hele tiden klogere og klogere. Informationerne er en forudsætning for at optimere indsatsen«, siger Jens Lei.

Han taster igen på computeren, denne gang for at finde en video på YouTube, hvor han forklarer, hvordan man kan få en såmaskine til at så efter et kort, der viser, hvor kornet har lettest ved at spire. Her lægger maskinen så færre frø, mens den lægger flere på de dele af marken, hvor kornet har sværest ved at spire.

»Den der hybrid-såsæd koster spidsen af en jetjager«, siger Jens Lei, så der er penge at spare.

Computeren husker bedre

Og der er meget mere styr på det, hvis man programmerer såmaskinen til at tage sig af det. Skal man sidde og styre såningen manuelt, kan man blive distraheret af alt muligt, så det ikke bliver optimalt. Desuden kan computeren huske, præcis hvad man har gjort på den enkelte mark med hensyn til såning og gødskning og sprøjtning, og så er det nemmere at vurdere, hvad der har virket.