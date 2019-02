Slå nu til, politikere! Naturfredningsfolk og landbruget har smidt stikpillerne væk og lavet et herligt udspil

Landmænd og naturfredningsfolk plejer at sidde i hver deres skyttegrav og kaste stikpiller, tal og argumenter mod hinanden. Men i går skete der noget helt usædvanligt. Landbrug & Fødevarer samt Danmarks Naturfredningsforening fremlagde her i avisen et fælles udspil med ordene: »Behøver det være sådan, at natur og landbrug er hinandens modsætninger? Nej, ikke altid. Det er faktisk muligt at finde kompromiser og løsninger, som både sikrer mere natur og bedre vilkår for den enkelte landmand«. Herligt.

Det usædvanlige klima- og naturudspil fra det umage par består af to gode ideer.

For det første er de to organisationer enige om, at der skal sættes gang i en såkaldt jordfordeling i landbruget, så den lavtliggende jord tages ud af produktion. Helt konkret forestiller de sig, at 100.000 hektar landbrugsjord omlægges til natur eller græsning. Det svarer til knap det dobbelte af Falsters areal.

Gevinsten vil blive, at klimaet slipper for en masse klimagas, da de lave jorder i dyrket tilstand bidrager mest til landbrugets klimabelastning. Samtidig slipper landbruget af med den jord, der er mindst produktiv. Win-win.

For det andet vil de to organisationer lempe ammoniakreguleringen, som i mange tilfælde forhindrer landbruget i at bygge mere miljørigtige stalde. Også dette forslag vil betyde, at både landbruget og naturen vil stå tilbage som vindere.Men om gevinsten skal høstes, afhænger fuldstændig af politikerne.

Øvelsen er ikke gratis. Ideen med en såkaldt jordfordeling i landbruget vil ifølge præsidenten i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, kræve en investering i form af en ’grøn milliard kroner’ det første år. Den skal blandt andet bruges til at opkøbe jord, så interesserede landmænd kan få noget ordentlig landbrugsjord, der kan erstatte de lavtliggende arealer.

Politikerne har længe været positive over for jordfordeling. Og nu bør de ikke vakle. For når to så vigtige aktører som Landbrug & Fødevarer samt Danmarks Naturfredningsforening har fundet en løsning, som både er til fordel for naturen og landbruget, skal der bare slås til.

Et ja fra politikerne vil ikke bare være en investering i en konkret løsning. Det vil også være en investering i et nyt og usædvanligt parløb mellem landbruget og naturfredningsfolket. Det får vi brug for i fremtiden.

pmj