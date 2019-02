Naturformand og landbrugsformand: Derfor er vi kravlet op af skyttegravene

Kære politikere

I Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening er vi kravlet op af skyttegravene i dansk naturpolitik og har set hinanden i øjnene og i samarbejde forsøgt at udarbejde konkrete løsninger på de store udfordringer for naturen og den moderne fødevareproduktion, som vi for tiden oplever.

For behøver det at være sådan, at natur og landbrug er hinandens modsætninger? Nej. Ikke altid. Det er faktisk muligt at finde kompromiser og løsninger, som både sikrer mere natur og bedre vilkår for den enkelte landmand.

Det er desværre ikke altid sådan, at de givne rammer tillader en positiv udvikling og plads til begge dele. Faktisk spænder nogle regler ben for ny natur og udvikling af det moderne landbrug.

Hverken naturen eller landbruget har brug for at vente på, at der bliver afholdt folketingsvalg

Det skal der ændres på, mener vi i Danmark Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer, og derfor har vi samlet kræfterne om et fælles udspil, der både vil kunne styrke naturen og landbruget. Vi siger til de politikere, der siger, de vil det grønne og erhvervet, at her er et bud på fælles løsninger.

Her mener vi, at ammoniakreguleringen trænger til et tjek. I dag forhindrer lovgivningen nemlig, at landbruget i mange tilfælde kan bygge mere miljørigtige stalde, og det har hverken naturen eller landbruget gavn af.

Samtidig ser vi multifunktionel jordfordeling som vejen til at skabe større og bedre naturområder til gavn for arter, naturtyper, miljø og friluftsliv, samtidig med at det rummer nogle klare fordele for den landmand, der gennem jordbytte kan få marker, som er mere hensigtsmæssigt placeret og af bedre dyrkningsmæssig kvalitet.

Klimasikring, drikkevandsbeskyttelse og byudvikling øger presset på landbrugsarealerne, ligesom der er et stigende behov for større områder, hvor naturen får mere plads til at være vild og uberørt. I landbruget er der ligeledes en erkendelse af, at det ikke er alle arealer, som er attraktive at fortsætte med at dyrke.

Mange politikere taler om jordfordeling, og der er gode initiativer i gang, ikke mindst Realdanias ’Collective Impact’. Men vi ønsker handling hurtigst muligt.

Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer foreslår derfor, at der iværksættes et tværpolitisk initiativ, der kan være med til at sikre, at op mod 100.000 hektar landbrugsjord omlægges eller tages helt ud af drift, så naturen får mere plads. Altså et ganske betydeligt areal på størrelse med op til to gange Falster.

Med sådan en omlægning – hvor landbrugsmæssigt mindre attraktive lavbunds- og ådalsjorde tages ud eller omlægges og byttes med jord, der er mere dyrkningsegnet – vil vi kunne gøre en positiv forskel for miljøet, naturen og i mange tilfælde for lokalsamfundet i form af områder, der kan bruges af mennesker i fritiden.

Det er desuden et af de skridt, vi som samfund er nødt til at tage, hvis vi skal nå de danske mål for reduktion i klimaaftrykket. En målrettet udtagning af blot 2 procent af landbrugsarealet (ca 50.000 ha) kan reducere landbrugets samlede udledning af klimagasser med knap 10 procent.