Katrine Marie Guldager: Hvorfor går Løkke ikke forrest i klimakampen?

Samtale fremmer forståelsen, hed det engang i en sjov reklame, hvor det blev sagt med fransk accent. Det var meget charmerende, og ingen kan vel være uenig. Men nogle gange er det, som om det kniber både med samtalen og med forståelsen.

I min seneste klumme skrev jeg for eksempel, at jeg syntes, det ville være velgørende, hvis politikere var bedre til at stå ved deres værdier og have nogle visioner for fremtiden, for selv om visioner sjældent bare lige lader sig udføre, så er det vigtigt for os i fællesskabet Danmark, at vi har nogle fælles mål. Et samfund er så uendelig meget mere end et husholdningsregnskab, der skal gå op.

Klumme Moderne mennesker ’Moderne mennesker’ er Politiken Kulturs klumme om at være menneske i tiden. Den skrives på skift af forfatter Katrine Marie Guldager og professor og forfatter Svend Brinkmann. Katrine Marie Guldager (f. 1966) debuterede i 1994 og har siden skrevet en lang række romaner, digte og noveller. Hun tilbragte som barn tre år i Afrika og er vokset op i et bofællesskab i Hillerød. Hun har et skarpt blik for den måde, samfundsudviklingen slår ind i familielivet på, og har med sin ’Køge-krønike’ i 6 bind skildret udviklingen fra Anden Verdenskrig til nu. Senest har hun udgivet romanen ’Bjørnen’ (2018). Guldager er cand.phil. i dansk og har gået på Forfatterskolen. Svend Brinkmann (f. 1975) er psykologiprofessoren, der udfordrer den positive psykologi og selvhjælpsindustrien. Han taler tidsånden midt imod med sin opfordring til ikke at vende blikket indad, men udad mod omgivelserne, og tage nejhatten på som forsvar mod alle dem, der kræver forandring og omstilling. Bestselleren ’Stå fast’ er udkommet på engelsk under titlen ’Stand Firm’, og dermed har det brinkmannske budskab om fællesskab i stedet for individualistisk selvrealisering som vejen til det gode liv for længst begivet sig på rejse rundt i verden. Svend Brinkmann har siden 2012 været fast anmelder på Politiken af faglitteratur om psykologi med mere. Læs alle de tidligere ’Moderne mennesker’-klummer her.

Vis mere

Som eksempel fremhævede jeg, at det ville være fedt snart at se statsministeren træde i karakter som Klima-Lars.

Helt specifikt skrev jeg:

»Hvor er den glødende tale, hvor Klima-Lars fortæller os, hvor galt det står til, hvad vi har i vente som privatforbrugere? Er det slut med sølvpapir og T-shirts fra Asien? Skal vi holde op med at flyve til Thailand? Har Lars Løkke selv kødfri dage? Er det noget, han vil opfordre til? Eller er det uden betydning?«.

Det var en mindre del af et større argument om, at vi savner lederskab i dette land, vi savner tydelighed omkring, hvad det er for værdier, vi står for. Ikke bare over for fremmede, men også på de indre linjer.

Skævvredet fra begyndelsen

En moderne avis har både den trykte, seriøse udgave den lidt hurtigere netavis, og så har de fleste aviser også en Facebook-side eller en anden platform, hvor der er mulighed for debat.

Min klumme handlede altså om, at grunden til, at depression er så udbredt i den vestlige verden, måske er, at vi er er mange, der ikke aner, hvor vi er på vej hen. Et af kendetegnene ved depression er netop, at forestillingen om fremtiden er forsvundet.

Ærlig talt, jeg synes da ikke, at Lars Løkkes spisevaner er afgørende

Man er i tvivl, om man skal fortsætte. Er det overhovedet det værd?

Men på netavisen blev min artikel selvfølgelig nærmest til en direkte afkrævning af et svar fra Lars Løkke: Spiser du kød eller ej?

Jeg er langtfra den eneste skribent, der oplever dette, at overskriften bliver lavet om, og en lille del af ens indlæg bliver taget ud og blæst op på en måde, så det bliver fortegnet. Når man så som skribent ser kommentarerne til sit indlæg, tænker man: Du godeste, kan folk slet ikke læse? Og læserne på deres side tænker sikkert: Du godeste, mener han/hun virkelig det?

Nej, som regel ikke. Som regel er debatten bare skævvredet, før den overhovedet kommer i gang. Der er tale om en samtale, der ikke fremmer forståelsen – overhovedet.

Ærlig talt, jeg synes da ikke, at Lars Løkkes spisevaner er afgørende. Jeg tror selvfølgelig ikke, at én mands spisevaner gør en forskel. Det, jeg savnede, var et personligt engagement i klodens fremtid. En vision. Lederskab.

Men kommentarerne på Facebook gik nu på, om jeg mon var fanatisk veganer, om Lars Løkke ikke havde lov til at have sit privatliv i fred, om det farlige i, at vi mennesker blander og i hinandens spisevaner. Og skulle vi ikke hellere tale om overbefolkning? Eller noget helt andet?

Altså, det var jo nærmest sjovt. Indtil det også var forstemmende.