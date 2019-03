Arla: Vi vil være CO2-neutrale i 2050

Carsten Vestergaard nikker mod en brunbroget ko, som interesseret stikker mulen frem.

»Sådan en som den der, den bliver ikke insemineret igen. Yveret er simpelthen blevet for tungt og langt, og det gør den sårbar. Den kan komme til at jokke i patterne, og så går der let infektion i det«, siger han.

55-årige Carsten Vestergaard bor nord for Græsted og er konventionel mælkeproducent hos Arla og sidder med i selskabets repræsentantskab.

Her i staldens højre side står 120 stykker malkekvæg og slikker det sidste foder op fra gulvet. En blanding af græs, majs og rapskager. I den anden står lige så mange kvier, og et par få dage gamle kalve, som stadig har slim fra fødslen siddende i pelsen, kigger ud fra staldens mindste bokse.

Som producent er Carsten Vestergaard en af dem, der i praksis skal være med til at sørge for, at Arla når sit nye klimamål: I 2050 vil Arla være CO 2 -neutral. Og i løbet af det næste årti skal udledningen af drivhusgasser per kilo mælk reduceres med 30 procent.

Et skridt, som både er Arlas ret og pligt, mener CEO Peder Tuborgh.

»Det er det rigtige at gøre i forhold til, hvor verden er i dag. CO 2 -belastningen i verden er ikke holdbar. Og forbrugerne har en tydelig klimadagsorden. Man vil blive fravalgt af forbrugerne, hvis man melder pas på den dagsorden«, siger han.

I dag får de bedste af Carsten Vestergaards køer seks, syv eller otte kalve, inden de slutter som malkekvæg. Mælkeproduktionen topper typisk ved kalv nummer fire. Når en ko lige har kælvet, kan den give over 50 liter mælk om dagen. Gennemsnittet ligger på omkring 35 liter, og når den når ned omkring 20 liter om dagen, kommer den på rekreation inden næste insemination, siger Carsten Vestergaard.

Siden 2013 har Arla gennemført over 5.000 klimatjek af danske gårde. Carsten Vestergaard var en af de første mælkeproducenter, som fik gennemført et sådant tjek af sin produktion. Det viste, at hans CO 2 -aftryk ligger under gennemsnittet for danske mælkeproducenter.

De store klimagevinster for mælkeproducenterne ligger i at begrænse ressourceforbruget, mener Carsten Vestergaard.

»Det handler om at undgå spild. Bedre udnyttelse af ressourcerne er det vigtigste og bedste, vi kan gøre. Det foregår ved at gennemgå sin produktion for alt, hvad man bruger. Og så kræver det forskning og innovation. Jeg forestiller mig for eksempel, at vi på et tidspunkt skal køre med eltraktor. Men det er jo ikke mig, der skal opfinde den«.

Ungdommen gider ikke mere snak. Nu skal der handles. Så det er oplagt, fornuftigt og nødvendigt, at virksomheder som Arla melder sig ind i de her dagsordener, hvis de vil have en fremtid Jan Holm Ingemann, landbrugsøkonom og lektor på Institut for Statskundskab på Aalborg Universitet

Som led i Arlas nye strategi vil hans gård fremover blive målt på en række parametre, der påvirker klima og miljø. Og Carsten Vestergaard har en plan for nogle af de ting, han har tænkt sig at sætte i værk for at få en mere bæredygtig produktion.

Fra i år har han for eksempel planer om at skære kraftigt ned på sprøjtning mod insekter.

»Uanset hvor milde sprøjtemidler man bruger, kommer vi jo ikke udenom, at det går ud over biodiversiteten. Hvis en afgrøde er ved at vælte om af lus, vil vi sprøjte. Ellers ikke. Ofte vil mariehøns kunne løse problemet i løbet af nogle dage«, siger han.