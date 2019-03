Unge i over 100 lande strejkede for klimaet

Mens danskerne stadig sov, gik klimastrejkerne i gang i Stillehavet på Vanuatu og i New Zealand.

To timer senere ringede det ind i Australien, hvor omkring 60.000 elever ifølge Reuters forlod skolen for at få beslutningstagerne til at nedsætte CO2-udslippet og omlægge forbruget for at undgå den globale opvarmning.

Foto: Adnan Abidi/Ritzau Scanpix Studerende i Gurugram i Indien har lavet et tag af brugte plastikflasker, som er en del af deres klimastrejke og protest mod global opvarmning.

Det var den nu nobelprisnominerede Greta Thunberg, der startede ’Fridays for future’, da hun i efteråret holdt op med at gå i skole og sad i stille protest foran Riksdagen i Stockholm. Hendes eksempel kulminerer i dag med over 100.000 strejkende elever i op mod 1700 byer på alle beboede kontinenter.

»Denne bevægelse måtte ske. Vi havde ikke et valg. Her er langt, langt over 10.000 elever«, skrev Greta Thunberg fra Mynttorget i Stockholm på Twitter fra et Sverige med over 100 klimastrejkende byer.

I et statement, hun har lavet i The Guardian sammen med andre aktivister, skriver hun, at de voksne også burde komme på gaden.

»Når vores hus brænder, kan vi ikke overlade det til børnene at kaste vand på flammerne – vi har brug for at de voksne til at tage ansvar for slukningen, da det var dem, der startede branden til at begynde med«.

Foto: Eric Gaillard/Ritzau Scanpix Over hele Europa - her i Nice - har tusindvis af børn og unge droppet skolen for at klimastrejke.

I London gik tusinder af demonstranter fra Parliament Square til Trafalgar Square med slagord som: »Vi går glip af vores lektion for at give jer en«.

I Tyskland var der klimastrejker i mere end 220 byer, skriver Euronews. Her råbte de: »Vi er den sidste generation, der kan fikse det her«.

Over hele Europa blev der strejket, og i Frankrig blokerede demonstranterne banken Société Générale, som de mener overser hensynet til klimaet i deres investeringer.





Foto: Georg Hochmuth/Ritzau Scanpix Også på Heldenplatz i Wien er temaet, at tiden rinder ud - at den er fem minutter i 12, hvis ikke verdens håndterer den globale opvarmning nu.

I Danmark blev der strejket i mindst 27 byer, og også i Nuuk og i Torshavn var eleverne på gaden for klimaet.