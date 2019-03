Hizb ut-Tahrir vil demonstrere foran Folketinget: Så det gør Rasmus Paludan også.

Hizb ut-Tahrir kommer. Det gør Rasmus Paludan og Stram Kurs-partiet også.

Og så må Københavns Politi hellere også dukke op for at sikre, at det ikke løber helt af sporet, når to yderligtgående organisationer begge vil demonstrere samtidigt på Christiansborg Slotsplads. Eller at andre blander sig i de bebudede protestaktioner.

Den muslimske organisation Hizb ut-Tahrir vil gennemføre en fredagsbøn på Slotspladsen ved middagstid for at ære ofrene for moskéskyderierne i New Zealand og protestere mod det, den opfatter som udbredt islamofobi i den offentlige debat.

»Det er det samme had og fjendskab mod islam og muslimer, som nærer vestens selvskabte højreekstremistiske monster» skriver Hizb ut-Tahrir i en løbeseddel.

»De vestlige stater skal stoppe med at intervenere i alle dele af muslimernes liv og oppiske en hadefuld stemning mod muslimer i samfundet, som uundgåeligt vil motivere til overgreb og forbrydelser«, kræver organisationen.

Islamkritisk demonstration

Det har fået det islamkritiske parti Stram Kurs med stifteren Rasmus Paludan i spidsen til at bebude en moddemonstration, hvor de vil kaste med koraner og sætte ild til en baconindsvøbt Koran. Det plejer ikke at samle mere end en håndfuld deltagere.

»Hizb ut-Tahrir vil foretage en magtdemonstration foran danskerne ved at indkalde til en fællesbøn. Vi synes ikke, at muslimerne skal hævde deres dominans foran vores eget parlament«, siger Paludan i sin demonstrationsindkaldelse, som er spredt via Facebook.

Politiet vil holde demonstrationer adskilte

Københavns Politi oplyser til Politiken, at man - som det udtrykkes - er bekendt med de ting, der foregår og at man tager de nødvendige forholdsregler, men at man i øvrigt ikke vil udtale sig nærmere om det operative beredskab.

Det er demonstrationer, der meget vel kan sætte temperamenter ganske langt op ad på vredesbarometeret. Derfor vil politiet være til stede og tage det, der sagtmodigt beskrives som »de nødvendige forholdsregler« for at hindre, at det kommer til sammenstød.

Men hvem er det så, der står over for hinanden foran Folketinget?

Foto: Miriam Dalsgaard Hizb ut-Tahrir har tidligere demonstreret på Rådhuspladsen i København mod tvangsfjernelser af radikaliseringstruede unge.

Hizb ut-Tahrir har tidligere demonstreret på Rådhuspladsen i København mod tvangsfjernelser af radikaliseringstruede unge. Foto: Miriam Dalsgaard

Hizb ut-Tahrir er en sunnimuslimsk bevægelse, der er aktiv i en lang række lande. Dens danske afdeling har som erklæret mål at»beskytte muslimernes identitet ved at informere og kultivere muslimerne med de islamiske tanker«. Organisationen mener, at de vestlige landes myndigheder forsøger at »fravriste muslimer deres islamiske identitet« og arbejder målrettet for at hindre, at muslimer smittes af det, der ses som den vestlige verdens fordærv. Organisationen menes at have nogle hundrede medlemmer. Der har flere gange været rejst krav fra folketingspartier om at få Rigsadvokaten til at se på mulighederne for at tvangsopløse organisationen, blandt andet med henvisning til formandens opfordringer til at udslette jøder.

Foto: Claus Bonnerup/Claus Bonnerup Stram Kurs-formand Rasmus Paludan må altid beskyttes af politiet under partiets demonstrationer i ghettoer og belastede bydele.

Stram Kurs-formand Rasmus Paludan må altid beskyttes af politiet under partiets demonstrationer i ghettoer og belastede bydele. Foto: Claus Bonnerup/Claus Bonnerup

Stram Kurs er et parti, stiftet af advokaten og islamkritikeren Rasmus Paludan. Han er især kendt for sine mange demonstrationer i ghettoer og belastede bydele, hvor han er særdeles direkte i sin kritik af islam i almindelighed og af de muslimer, der møder op for at overvære eller protestere mod demonstrationerne. Han filmer demonstrationerne og lægger dem ud på Youtube, hvor de især følges af mange børn og unge. Partiet kræver udvisning af alle ikke-vestlige indvandrere, hvad enten de har permanent opholdstilladelse eller ej, og vil have religionen islam helt her i landet. Mennesker, der har fået asyl, skal returneres til deres hjemlande, så snart grundlaget for asyl er borte.