Venstre åbner for gentagelse af Britt Bager-sag

Mens næsten alle andre partier i Folketinget har taget skarp afstand fra at omgå kernereglen i partistøtteloven, så afviser Venstre ikke, at den såkaldte Britt Bager-sag kan gentage sig.

Politiken beskrev i sidste uge, hvordan en donation på samlet 100.000 kroner til Venstres politiske ordfører, Britt Bager, fra en virksomhedsejer blev hemmeligholdt. Det skete, selv om partistøtteloven skal sikre, at politikere offentliggør identiteten på donorer, som giver mere end 20.000 kroner til deres valgkampe. Mørklægningen af donorens identitet skyldes, at virksomhedsejeren havde fordelt sin støtte på fem donationer af præcis 20.000 kroner fra fem af sine egne selskaber.

Dermed havde donoren ifølge landets førende juridiske partistøtteekspert, Jørgen Albæk Jensen fra Aarhus Universitet, ikke foretaget sig noget direkte ulovligt, men udnyttet et hul i loven og ageret i strid med lovens ånd.

Lige siden har Politiken forsøgt at interviewe Britt Bager og Venstres partisekretær, Claus Richter, om sagen, men de afviser fortsat begge at stille op. Men efter en uges tavshed indvilger partiets politiske ordfører nu i at svare på et par skriftlige spørgsmål.

Her ønsker hun stadig ikke at fortælle, hvilken virksomhedsejer der står bag donationerne på samlet 100.000 kroner.

»Det er ikke påkrævet i henhold til reglerne«, skriver Britt Bager kortfattet.

Hun afviser samtidig, at hun har indgået en aftale med donoren om, at personens identitet bliver hemmeligholdt, og hun vil ikke udelukke, at hun i fremtiden vil modtage en lignende type donationer, som kan anses for at være i strid med lovens formål.

»Jeg vil følge de regler, som alle andre skal følge«, skriver hun.

Dermed er hun på linje med Venstres partisekretær, Claus Richter. Han har over for netmediet Altinget understreget, at loven ikke er brudt i Bager-sagen, og på spørgsmålet om, det er »noget, I i Venstre vil acceptere fremover«, svarer han:

»Hvis reglerne i partistøtteloven bliver overholdt, vil vi acceptere private bidrag«.

Det står i skarp kontrast til udtalelser fra flere af hans kolleger fra andre partier i Folketinget. Dansk Folkepartis partisekretær, Poul Lindholm Nielsen, mener ikke, at metoden er moralsk i orden, og Det Konservative Folkepartis Søren Vandsø har erklæret, at det ikke er »en metode, vi benytter os af som parti«.

Kredsformand holdt i det uvisse

Efter de skriftlige svar hersker der stadig mystik omkring sagen. Hvorfor måtte Britt Bagers egen daværende kredsformand, som var ansvarlig for at tilrettelægge og gennemføre hendes kampagne, eksempelvis ikke få at vide, hvem donoren var?

»Jeg kan fortælle dig, at det var forskellige cvr-numre, men jeg kan ikke fortælle dig, hvem det er, for det var en debat, som vi havde med vores daværende folketingskandidat, nu folketingsmedlem Britt Bager«, fortalte formanden for kredsbestyrelsen i Favrskov, Gunnar Vinge Hansen, i sidste uge og fortsatte:

»Vi spurgte dengang, om vi kunne få oplyst de ting, og det fik vi ikke. Det var så hendes løsning på det, hvis jeg må sige det sådan«.

Hvad gik debatten ud på?

»Det er klart, at Favrskov-kredsen dengang ville opfylde alle de formelle betingelser. Derfor bad vi også om det. Vi måtte så tage for gode varer, hvad hun sagde«.

Så fik I at vide, at det var det, I kunne få?

»Ja, præcis«, fortalte Gunnar Vinge Hansen.

Da Politiken vendte tilbage i denne uge, var kredsformanden væsentligt mere lukket.

Der er en ting, som jeg ikke få til at passe. Du nævner, at du stadig ikke ved, hvem donoren er. Men kunne I ikke se det via navnene på de virksomheder, som de fem gange 20.000 kroner kom fra?