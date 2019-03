En dag for hashrygende kvinder og en dårlig dag for daglige hashrygere

En god dag for ...

Hashrygende kvinder. Det er en udbredt opfattelse blandt cannabisbrugere, at det kan forbedre oplevelsen, hvis man ryger en joint, før man har sex. Et nyt forskningsstudie viser, at den opfattelse ikke er helt skæv. I en artikel i tidsskriftet Sexual Medicine fremlægger en gruppe forskere deres undersøgelse af cannabis’ indvirkning på kvinders sexliv. Forskerne har bedt 373 kvinder om at svare på spørgsmål om sex, og undersøgelsen viser, at de potrygende kvinder i undersøgelsen generelt er mere tilfredse med deres sexliv. De beretter om større sexlyst, mindre smerte under samleje og bedre orgasmer. Ifølge undersøgelsen har kvinder, der har indtaget cannabis før sex, mere end dobbelt så stor chance for efterfølgende at berette om ’tilfredsstillende orgasmer’.

En dårlig dag for ...

Daglige hashrygere. Det kan godt være, at hashrygning øger chancen for gode orgasmer, men det øger til gengæld også risikoen for at udvikle en psykose. I hvert fald hvis man indtager stoffet dagligt. Et andet nyt forskningsstudie, i dette tilfælde fra Kings College i London, viser, at personer, som indtager cannabis hver dag, har 3,2 gange større risiko for at udvikle en psykose end dem, der ikke bruger stoffet. Hvis man indtager cannabis med et højt indhold af det aktive stof THC, stiger risikoen for at få en psykose, ifølge Medical News Today, til det femdobbelte af normalt. Med andre ord er der meget, der taler for, at man holder sig til mild, hjemmegroet pot og kun bruger det ved udvalgte lejligheder, hvis man føler trang til at pifte sexlivet op med en joint.