Jagt giver massiv forurening: Jægere vil have forbud mod plast i haglpatroner

De små plastbeholdere syner ikke af meget, når de ligger på stranden mellem andet affald og ilanddrevet træ og tang. Der er imidlertid mange af dem. Så mange, at det bare her i landet løber op på omkring 12 tons plastik om året, der ender i vandmiljøet, på strande og marker samt i skoven.

Det drejer sig om såkaldte haglskåle, der sidder inden i haglpatroner. I modsætning til patronhylstrene, der også er af plast, og som jægerne er forpligtet til at samle op og fjerne, er det i praksis umuligt at samle haglskåle op under jagt.

Derfor vil både jægerne, organisationen Plastic Change og regeringen have plasthaglskålene erstattet af noget bionedbrydeligt materiale.

Danske jægere nedlægger hvert år over 2 millioner stykker vildt, fortrinsvis fugle, med hagl. Dertil kommer de mange skud, der affyres til træning og på lerduebaner i skydeklubber.

Fakta Plastaffald Plastik udgør omkring 39 procent af den samlede mængde affald i den danske natur. Plast i havmiljøet ender ofte i maven på dyr. DTU Aqua har for eksempel fundet plast i 39 procent af de undersøgte torsk og i 23 procent af de undersøgte sild fra Nordsøen. En undersøgelse fra Ospar-konventionen om beskyttelse af havmiljøet i Nordøstatlanten har vist, at 93 procent af de mallemukker (en havfugl), der er skyllet døde i land ved Nordsøen, havde plastaffald i maven. Kilde: Regeringens plasthandlingsplan dec. 2018

Hver plasthaglskål vejer cirka det samme som to af de tynde plastposer, forklarer jagtekspert Niels Kanstrup, der er biolog og adjungeret lektor ved Aarhus Universitet.

»I meget runde tal vurderer man, at der bliver affyret mellem 3 og 4 milliarder haglpatroner om året globalt. Det svarer stort set til, at hver af klodens indbyggere hvert år smider én tynd plastpose i naturen«, siger Niels Kanstrup.

Han har selv samlet »nogle tusinde« plasthaglskåle op ved de danske kyster i årenes løb, men langt de fleste falder faktisk ned inde på land, for det er der, de fleste haglpatroner affyres, forklarer han. Der er de små plasttingester bare sværere at få øje på.

Grønne jægere

Regeringens plasthandlingsplan fra december sidste år lægger op til et forbud mod ikke-nedbrydelige haglskåle, men der er ingen tidsfrister i planen. Selv om der allerede findes bionedbrydelige alternativer i handlen.

Marie-Louise M. Achton-Lyng, medlem af hovedbestyrelsen i Danmarks Jægerforbund og formand for forbundets våben- og miljøudvalg, siger, at udfasningen af hagl med plastforladninger, som er den mere tekniske betegnelse for haglskålene, bør kunne begynde i 2020.

»Vi er en grøn organisation, og så kan det ikke nytte, at vi efterlader plastik i naturen. Udfasningstiden skal måske være 2-3 år, men jeg tror, det kan gå meget stærkere, når først vi kommer i gang«, siger hun.

Hvis Danmark indfører forbud mod ikke-nedbrydelige haglskåle, vil det være som det første land i Europa. Det danske forbud mod blyhagl, der blev indført i 1996, var også det første internationalt.

»Vi mærker meget, meget stor interesse fra andre lande. Vi har snart et møde med jægerorganisationerne i Norge, Tyskland, England, Holland og Sverige, der gerne vil høre mere om denne sag, fordi vi er så langt fremme«, siger Marie-Louise M. Achton-Lyng.

Behov for standarder

Forbundet har tre krav: Der skal fastsættes miljøstandarder for bionedbrydelige forladninger, så man ikke risikerer at få noget værre i stedet for de nuværende af plast. Og patronerne skal være lige så effektive som standardpatroner og lige så sikre at anvende for jægerne.

Også organisationen Plastic Change, der kæmper mod plastikforurening, mener, at der er brug for krav til alternativerne til plasthaglskålene.

»Jeg har haft en bionedbrydelig forladning stående i et glas vand. Efter et par dage var den også opløst, men vandet var en hvid-grålig masse. Selv om det er bionedbrydeligt, kan det være tilsat noget kemi, og det har måske uhensigtsmæssige virkninger i miljø og økosystemer. Det ved man ikke, for det er ikke undersøgt ude i det virkelige miljø«, siger Anne Aittomaki, programchef i Plastic Change.

Det bør undersøges. Samtidig bør et forbud mod plasthaglskåle udstedes med en vis frist, så haglproducenterne – som ikke er danske – kan så sat skub i innovation og udvikling af alternativer, siger Anne Aittomaki.

Niels Kanstrup er enig. Han understreger, at de alternativer, der findes i handlen i dag, kan være gode nok.