En god dag for Morten Østergaard, en dårlig dag for fyret Swedbank-direktør

En god dag for ...

Morten Østergaard er træt af symbolpolitik. Derfor vil de radikales politiske leder på lørdag svømme 3,5 km fra Lindholm, hvor det omdiskuterede udrejsecenter for asylansøgere skal placeres, til havnen i Kalvehave. Morten Østergaard kaster sig i bølgerne for at »manifestere, at Danmark har brug for en ny retning«, fremgår det af en pressemeddelelse fra de radikale. »Når jeg kaster mig ud i at svømme, er det for at vise beboerne i Kalvehave og alle de mange andre ofre for symbolpolitikken rundt om i landet, at de ikke er glemt. Og, at der stadig findes nogen på Christiansborg, der tør svømme mod strømmen«, siger Morten Østergaard. Som springer ud som fremragende satiriker. For det kan vel ikke være alvorligt ment, at han vil lave en ultrasymbolpolitisk happening for at kritisere symbolpolitik, vel?

En dårlig dag for ...

Birgitte Bonnesen. Endnu en bankskandale er ved at blive afsløret, denne gang i vores naboland Sverige, hvor medierne skriver om mulig hvidvask af penge i Swedbank. Der er fokus på suspekte transaktioner for det svimlende beløb af godt 1 billion kroner. Onsdag blev bankens svenske hovedsæde ransaget af politiet, og torsdag blev al handel med bankens aktier indstillet. Den kedelige sag har med bankens egne ord sat Swedbank under »et enormt pres«, og i går valgte bankens bestyrelse at fyre den danske topchef Birgitte Bonnesen. Det er altid trist at blive fyret, men det er dog lidt mindre trist i finansverdenen, hvor der er en stolt tradition for, at skandaler og fyringer belønnes med gyldne håndtryk. Bonnesen får cirke 15 millioner kroner med på vejen.