Venstres Britt Bager forsvarer finte: »Vi skal følge den lovgivning, der er, og det vil jeg til enhver tid gøre«

Britt Bager fastholder, at Venstre ikke handler i strid med loven, når de splitter donationer for at hemmeligholde donoren bag.

Først fik Venstre som det første parti en politibøde på 10.000 kroner for at have tilbageholdt oplysninger om pengedonationer. Så kom det frem, at Venstres politiske ordfører Britt Bager har modtaget 100.000 kroner i partistøtte fra en hemmelig donor. Og nu viser det sig, at Venstres Marcus Knuth i al hemmelighed har modtaget 40.000 kroner fra erhvervsmanden Fritz Schurs.

Men selv om kritikken fra Dansk Folkeparti, Konservative og juraprofessorer hagler ned over Venstre, fastholder partiets politiske ordfører Britt Bager, at partiet ikke gør noget forkert.

Er det Venstres generelle holdning, at man ikke behøver at følge ånden i loven?

»Jeg har udtalt mig, det jeg skal i den sag. Jeg har hele tiden sagt, at vi skal følge den lovgivning, som alle andre skal følge, og hvis der er nogen, der er utilfredse med den lovgivning, så må de lave den om«.

Har I ikke en ekstra forpligtelse som folkevalgte til også at følge ånden i loven, eller gælder det kun den danske befolkning?

»Vi skal følge den lovgivning, der er, og det vil jeg til enhver tid gøre«.

Men gælder det så ikke også ånden i loven?

»Jeg skal følge den lovgivning, som alle 178 andre folketingsmedlemmer skal«.

Så du mener ikke, at der er noget problem?

»Jeg mener, at jeg skal overholde den samme lovgivning, som alle andre skal, og hvis det er sådan, at der er nogen, der mener, at der er et problem, så må man lave lovgivningen om«.

Og I mener ikke, at der er et problem, og at lovgivningen skal laves om?

»Jeg mener, at vi har overholdt loven, som den er i dag, og hvis det er sådan, at der er nogen, der vil lave lovgivningen om, så må vi se på, hvad ændringsforslagene er, og så tager vi stilling til det, når vi kender dem«.

Enhedslistens Pelle Dragsted har, efter det kom frem, at også Marcus Knuth benytter sig af »Britt Bager-finten«, kaldt indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøl Bille i samråd.