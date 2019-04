Tesla-effekten: Nu kører de fleste solgte biler i Norge på el

Over halvdelen af de biler, der blev solgt i sidste måned i Norge, var elbiler. Dermed har Norge en ubetinget førerposition i verden og har kurs mod målet: At være helt fri for benzin- og dieselbiler i år 2025, da elbiler ikke belaster CO2-regnskabet, bruger mindre energi og udleder mindre møg og støj.

Det oplyser the Norwegian Road Federation mandag til Reuters.

Elbiler har i Norge en særposition, hvor de er fritaget for skat og afgifter, får en særlig fordelagtig firmabilsordning, slipper for vejafgift, ofte har gratis parkering, må køre i busbanen og får halv pris på færgebilletter, se elbil.no.

Den positive særbehandling har gavnet især Tesla og Nissan (Leaf), mens det har givet problemer for Toyota, Daimler og andre, der stadig kører på fossile brændstoffer.

Pris- og klimabevidst

»For at være helt ærlig, handler det først og fremmest om skatten. Skat på biler i Norge er meget høj, men på elbiler er den ingenting«, siger Glenn Jørgensen, 54 år og pilot, da han er nede for at hente sin nye Tesla Model 3 hos forhandleren i Lillestrøm, 20 kilometer fra Oslo.

Allerede i 2017 var andelen af elbiler solgt i Norge over 20 procent. Det steg i 2018 til 31,2 procent. Og nu ser det altså ud til, hvis marts-tendensen holder, at også 2019 bliver et rekordår.

»Vi føler os meget sikre på, at vi kommer til at have en markedsandel på over 50 procent, når 2019 er gået. Måske kommer vi endda højere, hvilket er ret utroligt«, siger generalsekretær Christina Bu fra the Norwegian Eleictric Vehicle Association til Reuters.

Sidste år var det Nissan Leaf, som var nordmændenes foretrukne elbil. Men i år er Teslas nye mellemstørrelse Model 3 blevet den mest populære hos miljø- og omkostningsbevidste nordmænd. Sammen med Model S og X har Tesla nu en markedsandel på 31,7 procent, hvilket alene i marts betød solgte 5.822 elbiler i olienationen Norge.