Demonstrant ved Christiansborg: »Hvis pædagoger bare skal lave brandslukning, bliver institutionerne en opmagasinering af vores børn«

»Jeg tror ikke, at det er det rigtige. Jeg tror på, at det er ude lokalt, at man kender børnene, og man ved hvordan de lokale forhold er, og det betyder også, at man har et blik for at prioritere. Det kan være en institution i et udsat boligområde, at man prioriterer flere pædagoger, fordi man ved, at det at have pædagoguddannet personale har en stor betydning for de børns udvikling. Jeg er bare ikke parat til at tage det lokale kendskab og rykke over på Christiansborg«.

Men du går i en demonstration, hvor forældre udtrykker ønske om minimumsnomering, så hvad er dit argument til dem?

»Jeg tror egentlig bare, at forældrene gerne vil have gode forhold. Jeg tror ikke, at det nødvendigvis er minimumsnomeringer eller ingenting«, siger ministeren.

Foto: Jacob Erbahn

Pointen om at minimumsnormeringer ikke i sig selv er en løsning, finder man også hos to af landets forskere, Sine Grumløse og Anja Marschall, der begge er lektorer og ph.d. på Københavns Professionshøjskole. Men så ophører enigheden også. De mener, at debatten om nomeringer kan komme til at skygge for, at vi mangler en reel og mere omfattende børnepolitik i Danmark, skriver de i et debatindlæg på forsiden af Politiken lørdag.

Kravet om højst tre børn pr. voksen i vuggestuerne og højst seks børn pr. voksen i børnehaverne stemmer imidlertid overens med den bundgrænse, man sigter efter i Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (Bupl). Her peger formand Elisa Rimpler samtidig på, at antallet af børn i alderen nul til fem år vil stige med 70.000 i løbet af de næste ti år.

»Det betyder, at hvis Christiansborg bliver ved med at sige, at det er kommunernes problem, og kommunerne bliver ved med at sige, at de ikke har ressourcerne, der skal til for at løfte børneområdet, så risikerer vi, at nomeringerne bliver endnu dårligere. For der kommer flere børn, og med udgangspunkt i, hvordan det ser ud i dag, bør der faktisk ansættes 10.000 flere pædagoger de næste ti år. Så behovet er ekstremt«.

Fakta Hvor bør du få børn? Ifølge Danmarks Statistik er der ikke de store udsving fra kommune til kommune, når det gælder nomeringer, da de fleste er tæt på et lig med landsgennemsnittet. Yderpunkterne finder man på Langeland og i Jammerbugtkommune: Øen i den sydlige del af Storebælt skal man således flytte til, hvis man ønsker færrest børn pr. ansat i daginstitutioner (her var normeringen hhv. 2,5 vuggestuebørn og 4,1 børnehavebørn per voksen). Jammerbugt i Nordjylland er omvendt den kommune med flest børn pr. ansat (hhv. 3,9 vuggestuebørn og 7,7 børnehavebørn per voksen). Kilde: Danmarks Statistik Vis mere

Til demonstrationen i København er også bedsteforældre mødt op. En af dem er Kirsten Bøgh, der har et barnbarn på fire måneder.

»Jeg kan ikke lide store forsamlinger, men det her vigtigt. Jeg er bange for, at mit barnebarn ikke får støtte til sin udvikling. Vi bedsteforældre kan træde til, men ikke alle har bedsteforældre«, siger hun og frtsætter: