Venstre: »Vi mener ikke, at en minimumsnormeringsmodel er den rette at presse ned over alle«

Hvad vil I gøre for at ændre forholdene?

»Det projekt, vi er begyndt på, vil jeg arbejde for, at vi fortsætter med. Under vores regeringstid har vi allerede taget nogle skridt i den rigtige retning i forhold til at få ansat nogle flere pædagoger. Samlet har vi de seneste år brugt 2 mia. ekstra på daginstitutionsområdet. Det håber vi, at forældrene snart kan opleve en effekt af. Fra vi tager beslutningen på Christiansborg, og til at man kan mærke forskellen derude, går der altid noget tid. Men vi er på vej i den retning, jeg synes er den rigtige. Opgaven består i at fortsætte«.

»Jeg tror aldrig, vi får løst problemerne, hvis jeg skal være helt ærlig«

Hvad betyder det så at fortsætte at gå den vej? Hvad vil I konkret gøre for at ændre forholdene?

»Når jeg er ude og besøge daginstitutioner i landet, kan jeg se, at der er en forskel fra sted til sted. Der er steder, hvor man som forældre har en berettiget grund til at råbe op. Helt klart. Men jeg kan ikke sige, at vi har afsat så og så mange ekstra penge til efter valget. Indsatsen på daginstitutionsområdet er noget af det, som Venstre har stået for, og den vej vil vi også fortsætte ad«.

Vi synes i stedet, man skal sende ressourcer ud til kommunerne, og at man så lokalt har frihed til at tilrettelægge personaleskemaet Anne Matthiesen

Kunne minimumsnormeringer være en løsning?

»Vi mener ikke, at en minimumsnormeringsmodel er den rette at presse ned over alle. Vi synes i stedet, man skal sende ressourcer ud til kommunerne, og at man så lokalt har frihed til at tilrettelægge personaleskemaet. Jeg holder af, at man kan bevare den daglige frihed til at tilrettelægge dagen«.

Bureau 2000 har lavet en undersøgelse, der viser, at 51 procent af de ansattes tid i dag går på at være sammen med børnene, sammenlignet med 72 procent i 70’erne. Hvad med at droppe noget af bureaukratiet på området?

»Jeg mener helt klart, at man skal få afbureaukratiseret. Der er kommet flere og flere dokumentationskrav de seneste år. Det er fair nok med dokumentation, men mængden er blevet alt, alt for stor. Og det er så den tid, man fjerner fra børnene, og det er ikke fair«.

»Løsningen er ikke at finde midlerne inden for de økonomiske rammer, institutionerne har, løsningen er at udvide rammerne«

Har I nogle konkrete initiativer på vej til at gøre noget ved det?

»Jeg kan kun sige, at Sophie Løhde er sat i front for overordnet at se på områder, hvor man kan reducere mængden af dokumentation, registrering og bureaukrati. Jeg ved, at hun har fokus på det, men jeg tør ikke sige, at der er mere på vej«.