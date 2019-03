Opråb til alle bedsteforældre: Vi må kæmpe for bedre institutioner til vores børnebørn. Tænk lige, hvor mange vælgere, vi er!

Det er ikke kun småbørnsforældrene, der skal holde politikerne ansvarlige for at gøre vores børnehaver og vuggestuer bedre. Vi bedsteforældre må også op af stolene.

»Jeg bliver ked af, at vi har skabt et samfund, hvor vi synes, det er forsvarligt at behandle vores børn på den her måde, og hvor vi bilder os ind, at det er godt nok«. Sådan sagde lederen af Dagtilbuddet Hurlumhejhuset grædende i DR 2-dokumentaren ’Hvem passer vores børn?’ 11 .marts. Hun havde valgt at tage konsekvensen og sige sit job som dagtilbudsleder op.

Det gjorde et kæmpe indtryk på mig, at en person, som er så dedikeret i sit arbejde med børn, vælger at forlade det af samvittighedsgrunde. Min egen samvittighed, også som børnepsykolog, har prikket til mig, lige siden jeg blev mormor og farmor og derved endnu engang blev en slags ’bruger’ af det offentliges udpinte tilbud til småbørnsfamilierne. Denne dokumentar fik mig drevet hen til tastaturet for med naturlig harme at påkalde alle bedsteforældre til at protestere mod de alt for dårlige normeringer.

En af mine unge kolleger fortalte mig, at hun ikke kan spørge en medarbejder i børnehaven, hvordan hendes 3-årige datter har haft det i dag, for de ved det ikke

For vi er nødt til at have engageret bedsteforældrene i kampen for bedre institutioner. Tænk lige, hvor mange vælgere vi er, der har børnebørn, som skal passes i vuggestue eller børnehave hver dag. Og det er valgår i år! Derfor vil jeg opfordre alle til at gå politikerne på klingen, udfordre dem på visioner for den kommende generations tidlige børneliv. Vi må ikke lade os besnakke med statistikker, der tegner et glansbillede af dagtilbuddene med fornemme normeringer; de stemmer slet ikke overens med den hverdag, som møder en, når man henter eller bringer. De udviklende øjeblikke, som fører til en god selvfornemmelse og selvværd, sker først og fremmest mellem ét barn og én voksen, og det kræver en bedre normering.

Vi må starte en bølge og sætte fokus på vores børnebørns trivsel og udvikling i dagtilbuddene, hvor de tilbringer så mange af deres vågne timer hver dag.

Vi er mange dedikerede og indignerede bedsteforældre. Vi er stadigvæk udearbejdende, som vi var det, da vores børn var små, så vi har et sammenligningsgrundlag for kvaliteten i den pasning, som det offentlige tilbød dengang og nu.

Alene den sproglige og følelsesmæssige afmontering af det nære og hjemlige i ordene vuggestue og børnehave, som nu er blevet til begrebet ’dagtilbud’, indikerer, at det er dit valg, om du vil tage imod tilbuddet – du kan jo bare lade være, hvis du ikke er tilfreds.

Vi bedsteforældre ved, at det ikke er en reel mulighed for vores børn. De er derfor nødt til at finde sig i ’tilbuddet’, samle alle de små lyspunkter op, som de kan få øje på: en elskelig pædagog, en sjov pædagogmedhjælper, en fin legeplads, søde legekammerater og lignende, som dulmer den dårlige samvittighed over at overlade sit lille barn til at tilbringe mange vågne timer uden nær voksenkontakt.

Lad mig komme med et konkret eksempel, der nær fik mig til at få formiddagskaffen galt i halsen:

En af mine unge kolleger fortalte mig, at hun ikke kan spørge en medarbejder i børnehaven, hvordan hendes 3-årige datter har haft det i dag, for de ved det ikke – ud over at hun da vist har leget godt og ikke haft konflikter! Det er ikke godt nok for en 3-årigs udvikling, men hvordan kan det være anderledes, hvis der kun er to voksne til at lege med børnene, stimulere dem sprogligt, lære dem sociale spilleregler og give dem lommer af nærvær/udviklende øjeblikke?