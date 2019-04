En god dag for koreansk pop og en dårlig dag for vestjysk Aldi-personale

En god dag for ...

Blackpink. Koreansk popmusik kan – åbenbart – noget ganske særligt. I hvert fald har den kvindelige kvartet Blackpink, der umiddelbart har et stærkt begrænset publikum på disse breddegrader, sat sig på rekorden som indehaver af verdens største hit, når antallet af visninger på YouTube er målestok. 62 timer efter offentliggørelsen passerede videoen til nummeret ’Kill This Love’ 100 millioner visninger, hvilket er hurtigere end nogen tidligere popudgivelse. Rekorden tager Jisoo, Jennie, Rosé og Lisa, som gruppens medlemmer hedder på internationalt, fra landsmanden Psy, der indtil nu havde været hurtigst til at nå milepælen – ikke med ’Gangnam Style’, som man ellers hurtigt ville gætte på, men nummeret ’Gentleman’.

En dårlig dag for ...

Vestjysk Aldi-personale. Søndagsvagten blev ganske ekstraordinær for de ansatte i Aldi-supermarkedet på Strand Kirkevej i Esbjerg efter en 40-årig mands besøg i forretningen. Ved 18-tiden havde politiet fundet ham liggende i en blomsterkumme på Hermodsvej, hvor han vandede planterne med kropsvæske. Ordensmagten fik ham på benene og sendt hjemad, fortæller jv.dk, men så langt nåede manden aldrig. Den stærkt berusede herre gik i stedet i Aldi, tissede igen – denne gang i bukserne – og lagde sig for en stund til rette i køledisken med pålæg, inden han forlod butikken med to øl uden at betale. Politiet blev igen tilkaldt og tog denne gang manden med til ophold på politigården, mens personalet i Aldi gik i gang med at destruere pålæg.