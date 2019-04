Paludan planlægger ny demonstration på Blågårds Plads tirsdag Klokken 13.30 tirsdag vil stifteren af partiet Stram Kurs holde en ny demonstration på Nørrebro.

Trods de uroligheder, der brød ud på Nørrebro i København søndag, planlægger Rasmus Paludan at afholde endnu en demonstration på Blågårds Plads tirsdag.

Efter planen skal demonstrationen finde sted 13.30 tirsdag, oplyser Rasmus Paludan, der har stiftet det islamkritiske parti Stram Kurs.

Temaet tirsdag er 'demonstration mod terroristen Omar El-Hussein', der også var anledningen til demonstrationen søndag.

»Vi fik ikke mulighed for at gennemføre det i går. Jeg kunne kun stå der i to minutter og 43 sekunder, før det hele gik ad helvede til«.

»Så blev vi tvunget væk af politiet. Man kan se, at jeg har en betjent, der hiver fat i mig i hver arm. Det er ikke sådan, at jeg frivilligt forlod stedet«, siger han.

Optøjerne brød ud, efter at den kontroversielle partistifter afholdt en demonstration på Blågårds Plads søndag.

Ifølge politiet blev demonstrationen angrebet, hvorefter urolighederne brød ud. Kun to personer - inklusiv Paludan selv - var mødt op.

Efterfølgende blev der blandt andet kastet med brosten mod politiet og antændt flere brande. 23 personer blev anholdt.

Senere på dagen mandag planlægger Rasmus Paludan også at holde en demonstration i Albertslund. Den har en anden dagsorden tidligere og skal efter planen starte klokken 17.

Den demonstration sker på baggrund af, at han blev idømt en betinget fængselsstraf for at have udtalt sig forhånende eller nedværdigende om sorte i Sydafrika på YouTube.

Den voldsomme drejning tingene tog søndag, får ikke partistifteren til at at genoverveje at afholde nye demonstrationer.

»Jeg var der jo kun i 20 minutter. Hvad der i øvrigt er foregået på Nørrebro, har jo ikke noget med mig at gøre«.

»Det virker på mig som om, at det er nogle, der har lyst til at sætte bydelen i brand. Så benytter man mig som undskyldning for det«, siger han.

