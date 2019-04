Platform, Producent, Produkt: Det kigger eksperterne på, når de undersøger 'junk medier'

De seneste år har der været en del offentlig fokus på ’fake news’, som ifølge Den Danske Ordbog er en nyhed, ’som er opdigtet, udokumenteret eller faktuelt forkert’. Men ofte er det umuligt at konkludere, om en artikel er ’sandt’ eller ’falsk’. I januar satte Politiken sig for at undersøge den journalistik, som befinder sig et sted midt imellem yderpunkterne.

Politiken nedsatte derfor et ekspertpanel med hjælp fra de tre journalistuddannelser i Danmark. De stemplede 18. april ni medier som junk medier - læs begrundelsen her.

I panelet sidder: Peter Bro, leder af Center for Journalistik på Syddansk Universitet. Vibeke Borberg, forskningschef på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (orlov). Jannie Møller Hartley, lektor og leder af Digital Media Lab på Roskilde Universitet.

Ekspertpanelet mødtes første gang for at diskutere kriterierne for, hvad der er ’junk news’. De opstillede 20 kriterier for, hvordan de ville vurdere, hvad der er junk news.

De tre P’er, blev kriterierne døbt - kort for Platform, Producenter og Produkt. De bliver gennemgået herunder.

Ekspertpanelet har med udgangspunkt i kriterierne foretaget en kvalitativ vurdering af hvert enkelt medie i undersøgelsen. Der er altså ikke tale om, at et medie skal bryde et bestemt antal kriterier, før at det kan stemples som et junk medie.

Platform

Hvem ejer mediet?

Er forretningsmodellen gennemsigtig?

Hvad er mediets distributionsmodel?

Producenterne

Kan man se, hvem der er skribenterne?

Deklarerer mediet artikelgenrer korrekt, såsom nyheder, kronikker og holdningsstof?

Er mediet villig til at rette fejl, og hvordan gør mediet i givet fald opmærksom på fejl?

Kan man komme i kontakt med mediet, og hvordan svarer de?

Har mediet presseetiske regelsæt, de ansatte følger, og hvad indeholder regelsættet i så fald?

Hvis mediet har en politisk observans, er mediet så åben om det?

Produktet