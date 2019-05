Regeringslænker kan igen spænde ben for ny offentlighedslov

Enhedslisten kalder det »voldsomt frustrerende«, at flere partier ikke vil love at lempe offentlighedsloven, hvis de kommer i regering. Kun EL og R stiller garantier.

Selv om et bredt flertal i Folketinget ønsker at lempe den omdiskuterede og udskældte offentlighedslov, vil en række af de partier, der udgør flertallet, ikke love, at lempelserne kommer, hvis de får opfyldt deres ambitioner om at gå i regering efter valget.

Hvis LA efter valget fortsætter i regering, kan partiet ikke garantere, at det denne gang vil have større held med at lempe offentlighedsloven.

»Jeg tror, man skal være varsom med at garantere noget som helst i politik. Det, jeg kan garantere, er, at vi vil arbejde lige så indædt for det i næste valgperiode, som vi hele tiden har gjort«, siger gruppeformand Christina Egelund.

Den nuværende offentlighedslov blev trods folkelige protester vedtaget af et bredt flertal i Folketinget i 2013 og har siden indskrænket offentlighedens og mediernes indsigt i det politiske arbejde betragteligt. Folketingets Ombudsmand konstaterede i 2015, at offentlighedsloven slog ring om centraladministrationen og havde medført en »meget substantiel begrænsning i retten til aktindsigt«.

Den nuværende V-LA-K-regering skrev i 2016 i sit regeringsgrundlag, at den ville lempe loven, men modstand fra især Socialdemokratiet og Venstre betød, at lempelserne aldrig kom. Efterfølgende blev det politiske forlig om offentlighedsloven opsagt, og efter valget kan et nyt flertal derfor ændre loven.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) understreger, at lempelser fortsat er de konservatives ambition, men han kan ikke stille nogen garanti for, at det sker, hvis K også efter valget sidder i regering.

»Jeg kommer ikke til nu her at give garantier for, hvad vi gør og ikke gør, 100 procent. Men vi vil spille ind med det som en del af regeringsgrundlaget, hvis vi skal være med til at danne regering, at offentlighedsloven skal lempes«, siger Pape.

Heller ikke SF, der håber at komme med i en ny S-ledet regering, kan stille en garanti for, at offentlighedsloven bliver lempet, hvis partiet igen går i regering.

»Jeg tror, at hvis man skal være en del af en regering i Danmark eller et flertal, skal vi altid mødes og bøje os mod hinanden, men her mener jeg altså, at der er et stort flertal i Folketinget, og mandaternes logik tæller også over for Mette Frederiksen. Det har jeg hørt på andre områder, og det må også gælde offentlighedsloven«, siger partiformand Pia Olsen Dyhr (SF).

Jeg hører ingen garanti?

»Jeg synes, jeg har sagt det skarpt nok«.

Samme toner lyder fra Dansk Folkeparti: DF vil kæmpe hårdt for at få lempet offentlighedsloven, men hvis det erklærede mål om at komme i regering med Venstre opfyldes, kan gruppeformand Peter Skaarup ikke garantere, at offentlighedsloven bliver ændret.

»Vi kan bare ikke love på forhånd, at det ender sådan. Og det tror jeg ikke, at nogen partier kan«, siger Peter Skaarup.

Men det kan Radikale Venstre, meddeler partileder Morten Østergaard.

Kan du garantere, at dit parti ikke kommer til at indgå i en regering, der ikke lemper offentlighedsloven?

»Ja, det kan jeg godt«, siger Morten Østergaard, der også har ambitioner om at gå i regering efter valget.

S-formand Mette Frederiksen har dog for længst gjort klart, at hun ønsker at danne en etpartiregering. Hvis det ender sådan, vil de radikale kræve en lempelse af offentlighedsloven skrevet ind i et nyt regeringsgrundlag. Særlig vigtig er tilbagerulningen af paragraf 24, lyder det.