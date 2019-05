Cityringen forsinket: Metrolinje åbner først i september

Metroselskabet meddeler, at Cityringen i København bliver to måneder forsinket og ventes at åbne i slutningen af september.

Det skyldes, at entreprenørerne på byggeriet, Copenhagen Metro Team og Hitachi Rail, ikke har overholdt en aftalt deadline i marts.

Derfor udestår der fortsat en del testkørsler, før sikkerhedsgodkendelsen kan komme i hus.

»Selv om det i det store billede er mindre ting, der mangler, har det desværre vist sig at være for meget til, at det er realistisk at indhente det forsinkede arbejde. Derfor er vi nødt til at rykke åbningen af Cityringen til slutningen af september«, siger Metroselskabets administrerende direktør, Henrik Plougmann Olsen, i en pressemeddelelse.

Metroselskabet forventer at kunne melde en endelig åbningsdato ud i juni.

