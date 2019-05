Skattestyrelsen får 1,6 milliarder kroner tilbage i udbyttesag

Skattestyrelsen har natten til onsdag indgået et forlig med 61 pensionsplaner i USA, der sikrer, at pensionsplanerne betaler 1,6 milliarder kroner tilbage til den danske stat.

Pengene er en del af den sag om svindel med udbytteskat, hvor den danske stat er blevet snydt for mindst 12,7 milliarder kroner.

Det oplyser skatteminister Karsten Lauritzen (V) på et pressemøde onsdag.

I alt har de pågældende pensionsplaner fået udbetalt 2,9 milliarder kroner. Men det er kun 1,6 milliarder kroner, som pensionsplanerne selv har beholdt.

De sidste 1,3 milliarder vil Skattestyrelsen forsøge at få tilbage fra dem, der i sidste ende har fået pengene.

Tilbagebetalingen kommer i to dele. Der kommer en straksbetaling på 950 millioner kroner. De sidste 650 millioner kroner udbetales over de næste fire år.

Forliget er en del af den udbyttesag, hvor den danske stat er blevet snydt til at refundere udbytteskat til udenlandske investorer, der slet ikke ejede de aktier, som de krævede at få refunderet skat for.

Der er nedsat en kommission, der for tiden arbejder med at finde ud, hvordan det kunne ske, uden at nogen stoppede det.

Offentlighedens interesse i sagen

Skatteministeren forklarede, at han trods valgkampen valgte at holde pressemødet af hensyn til offentlighedens interesse i sagen.

Derudover kender skatteminister Karsten Lauritzen til ’minimum tre sager’, hvor dokumenter har vist, at nogle forsøger at spænde ben for den danske stats forsøg på at få pengene tilbage.

»Der er nogle kræfter på spil, der ikke ønsker, at vi kommer i mål og får pengene tilbage i den danske statskasse«, siger han.

Han nævner, at nogle har forsøgt at beklikke habiliteten hos den danske stats advokater i London.

Ifølge Karsten Lauritzen har den danske stat brugt 100 millioner kroner på advokater i forbindelse med forliget. Han forventer dog, at det beløb stiger.

Forliget er underlagt fortrolighed. Derfor ønsker Skattestyrelsen ikke at oplyse yderligere.

ritzau