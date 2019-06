Fejl i politiets teledata kan have givet forkerte domme i syv år

En »beklagelig fejl« i politiets it-systemer betyder, at en række straffesager mellem 2012 og 2019 skal gennemgås igen af Rigsadvokaten og Rigspolitiet.

Det fremgår af en orienteringsskrivelse, som Rigsadvokaten har sendt til Advokatrådet og Domstolsstyrelsen 13. juni.

Der er tale om sager, hvor teledata har indgået som led i efterforskningen og bevismaterialet.

»Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at fastslå, om systemfejlen – i yderste konsekvens – kan have haft betydning for efterforskningen og/eller vurderingen af beviserne i konkrete straffesager«, lyder det i skrivelsen, der er underskrevet rigsadvokat Jan Reckendorff.

Mangler i teledata

Rigspolitiet har i begyndelsen af året konstateret en systemfejl i det dataprogram, som politiet anvender til at omdanne såkaldt rådata fra teleselskaberne i forbindelse med indhentning af historiske teleoplysninger og udvidede teleoplysninger i straffesager.

Ifølge Rigspolitiet kan fejlen have medført, at der i nogle tilfælde er fremkommet mangelfulde teleoplysninger, som er indgået i straffesager.

For at afdække omfanget og betydningen af systemfejlen har Rigsadvokaten og Rigspolitiet besluttet at gennemgå alle sager, hvori fejlen potentielt kan være opstået.

Hvis der under gennemgangen identificeres sager, hvor der mangler oplysninger, vil den dømte eller frikendte persons daværende beskikkede forsvarer blive orienteret.

Ifølge Rigspolitiet skulle fejlen være blevet rettet 8. marts 2019, og at der siden er indført en manuel kontrolprocedure for at undgå lignende fejl i fremtiden.

Myndighedernes anvendelse af borgernes teledata er i forvejen dybt kontroversiel. Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) er således indstævnet af en borgergruppe for på ulovlig vis at opretholde logningen af alle borgeres teledata.

Således har to afgørelser fra EU-domstolen sagt, at logningen af en hel befolknings teledata er for bred og udgør et for voldsomt indgreb i borgernes ret til et privatliv.

Der er tale om såkaldt metadata om alle danske telekunders adfærd og færden i telenettet. Teleselskaberne er forpligtet ved lov til at gemme disse data i to år, og politiet kan med en retskendelse i hånden få dem udleveret.

