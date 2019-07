En god dag for lange benklæder og en dårlig dag for driverlivet

FOR ABONNENTER

Lange benklæder. Engang blev embedsmænd i Udenrigsministeriet sendt hjem for at skifte tøj, hvis de dukkede op i fløjlsbukser. Men siden er det gået hastigt tilbage for den pæne påklædning, og i dag støder man ikke sjældent ind i kolleger i badetøfler. I knap en tredjedel af virksomhederne holder arbejdsgiverne dog fortsat fast i et forbud mod shorts, skriver Fagbladet 3F på baggrund af en undersøgelse fra Analyse Danmark. Der er stadig mange erhvervsgrupper, for hvem det ikke ville gå at troppe op i shorts, såsom advokater og bankansatte, udtaler Else Skjold, lektor ved Designskolen Kolding. Ifølge juraprofessor Ole Hasselbalch er det arbejdsgiverens ret at bestemme dresscode, så længe det er sagligt: »Det betyder noget for dens image, at kunderne ikke opfatter medarbejderne som noget, der ligner en lazaron«.