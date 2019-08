Ekspert: Spiontjenester kan få adgang til »hvilken som helst information«, Danmark lagrer i Rumænien

»Det er ikke et svar på, hvordan Ericsson fortolker rumænsk lovgivning«, siger Ericsson om formuleringen. I en opfølgende mail skriver selskabet, at »vi vil ikke kommentere på rumænsk lovgivning«.

Det vil et af verdens største teleselskaber, Vodafone, til gengæld gerne. I 2016 offentliggjorde Vodafone sin juridiske vurdering af rumænsk lov. Selskabet konkluderede, at loven fra 1991 »fastsætter en generel forpligtelse for alle offentlige og private aktører til at hjælpe de nationale efterretningstjenester og give dem adgang til data, som kan have en betydning for national sikkerhed«.

De vidtgående muligheder for indgreb modsvares af en ringe demokratisk kontrol. Det siger Bogdan Manolea, som er direktør for ApTI, en ngo, der kæmper for digitale rettigheder og privatliv i Rumænien.

»Vi har en svag lovgivning, som kan misbruges i vid udstrækning. I teorien kontrolleres efterretningstjenesterne af en særlig komité i det rumænske parlament. I praksis virker det ikke. De offentliggør en sjælden gang imellem en rapport, men der står meget lidt i den. Og de finder aldrig fejl, med mindre det tjener komitemedlemmernes personlige politiske interesser. Men selv i de tilfælde er der ingen konsekvens«, siger Bogdan Manolea.