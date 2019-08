Tiltalte i narko-sag: Nu er 7 løsladt på grund af fejl i teledata

Anklageskriftet er afleveret og sagen var klar til at rulle i byretten i Esbjerg. Stor narkosag som politiets nye enhed, Særlig Efterforskning Vest, har efterforsket og sat sammen.

I dag måtte anklagemyndigheden så begære løsladelse af de syv mand, der er tiltalt og indtil i dag var varetægtsfængslede i narkosagen. Det sker med henvisning til den instruks, som rigsadvokaten søndag aften sendte ud til alle landets anklagere om midlertidigt at indstille brugen af historiske teleoplysninger som beviser i straffesager.

En af de løsladte tiltalte er klient hos advokat Rune Wiborg, som i løbet af tirsdagen fik en mail fra anklagemyndigheden om, at hans klient er løsladt fra arresten i Hobro.

»Jeg ringer med det samme til min klient, som fortæller, at arrestpersonalet havde bedt ham om at pakke sine ting sammen«, forklarer Rune Wiborg.

Oplysningerne bliver bekræftet af Morten Rasmussen, der er anklager ved Særlig Efterforskning Vest:

»De er løsladt på baggrund af de nye instrukser i forhold til brugen af teledata. Alle er dog fortsat tiltalt i sagen, og vi forventer ikke, at deres løsladelse vil få afgørende betydning for sagens udfald«, skriver Morten Rasmussen i en sms.

De syv mænd har siddet varetægtsfængslede siden slutningen af februar i en omfattende hashsag fra Esbjerg-området.

Klient overrasket

Sagen har indtil nu været ført for lukkede døre, så det er stærkt begrænset hvilke oplysninger, advokat Rune Wiborg kan dele med offentligheden.

»Min klient var glad over løsladelsen, men også overrasket. Lige som mig ved han dybest set heller ikke, hvad der er sket i sagen«, siger Rune Wiborg.

Advokaten har ikke modtaget anden oplysning fra anklagemyndigheden, end at sagen udsættes, og at der skal findes en ny dato til sagens behandling i byretten.

»Jeg går ud fra, at vi så bliver indkaldt til retsmøde om en dato eller bliver bedt om skriftelige bemærkninger«, siger Rune Wiborg.

Sagen var berammet til start 28. oktober.

»Nu er sagen lagt tilbage på hylden, og så må politiet finde ud af, hvad der op og ned. Så kommer der på et tidspunkt en ny indkaldelse til et møde om en startdato for sagen«.

Godt for retssikkerheden

Umiddelbart er Rune Wiborg tilfreds med anklagemyndighedens løsladelse.

»Hvis man ser på de tiltaltes retssikkerhed, så er problemet jo løst lige nu, fordi vi ikke kan risikere, at de sidder varetægtsfængslede på et grundlag, som er forkert. Men samtidig er det belastende for klienten at gå og vente på at få afgjort sin sag«, siger han.

I en anden narkosag, hvor Rune Wiborg også er forsvarer, er forløbet anderledes kompliceret. Her har advokaten i dag fået oplysning om, at sagen, som skulle starte på mandag, er udsat.

»Her har anklagemyndigheden ikke tænkt sig at løslade. De tiltalte har siddet varetægt siden december sidste år og har haft forventning om, at deres sag bliver behandlet nu. Hvor lang tid længere de så skal sidde varetægtsfængslet, ved hverken de eller jeg noget om«, siger Rune Wiborg.