To gange i forløbet om teleskandalen har Rigspolitiet klandret teleselskaberne for at give fejlagtige data til politiet. Vi kunne undgå misforståelser, hvis politiet talte med os, siger Teleindustrien.

Teleselskabernes brancheforening, Teleindustrien, reagerer nu på, at firmaerne i to tilfælde er blevet klandret for at være medansvarlig for det, der kaldes nyere tids største retsskandale.