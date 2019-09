Flere dømte kræver nu, at deres sager går om efter skandalen om fejl og mangler i telebeviser

»Jeg håber for retssikkerhedens skyld, at man er forsigtig med at affærdige indsigelser. Set gennem retssikkerhedsbriller er der grund til ordsproget om, at det er bedre, at 100 skyldige går fri, end at én uskyldig bliver dømt. Bliver uskyldige dømt, underminerer det retssamfundet«.

Rigsadvokaten har endnu ikke taget stilling til, hvad man vil gøre i eksempelvis Nick Leon Hansens sag, hvis det er umuligt at opklare, om telebeviserne var fejlagtige. »Spørgsmålet vil skulle forelægges den uafhængige kontrol- og styregruppe«, skriver Rigsadvokaten med henvisning til den gruppe, som justitsministeren har nedsat for at tilse retssikkerheden i teleskandalen.

Advokat Peter Secher har bedt Københavns Politi hurtigst muligt afklare, om der var fejl i teledata i Nick Leon Hansens sag, der stammer fra 2009. Københavns Politi og Rigspolitiet vil ikke udtale sig til Politiken herom.