Nye pædagoger kan ikke det, de skal

Motivationen for at arbejde med børn er i top hos nyuddannede pædagoger i daginstitutionerne. Og så har de styr på at lave sproglege og børnemotorik, holde frokostsamling og skifte bleer.

Til gengæld halter det med forældresamarbejdet, tværfagligt samarbejde med eksempelvis psykologer og evnen til at reflektere fagligt over sit arbejde.

Det viser en ny analyse fra Tænketanken DEA, som 350 dagtilbudsledere fra hele landet har deltaget i. Her vurderer lederne, at de pædagogiske dimittender samlet set ikke har de forudsætninger, det kræver at understøtte den samlede pædagogiske opgave. Og at det ikke er alle opgaver, de har stiftet bekendtskab med, når de starter.

Det er et problem, vurderer Stina Vrang Elias, der er administrerende direktør i DEA. Netop de to områder er nemlig for nylig skrevet ind i den såkaldte styrkede pædagogiske læreplan, som alle daginstitutioner skal arbejde ud fra.

»Forældresamarbejde og det tværfaglige samarbejde er rigtig vigtigt. Jeg tror, at alle ønsker at understøtte deres børn bedst muligt, især udsatte forældre har brug for hjælp til at gøre det endnu bedre for deres børn. Derfor har forældresamarbejdet stor betydning, og det har de nyuddannede udfordringer med«, siger hun.





Samtidig påpeger hun det positive i, at de nyudannede pædagoger også får ros af lederne. På en skala fra 1 til 7, hvor 7 er det højeste, giver lederne de nye pædagoger 6,6 i point, når det handler om pædagogiske rutineopgaver. Når det gælder forældresamarbejdet, får de 5,3 point.

DEA har lavet rapporten som indspark til en kommende evaluering af pædagoguddannelsen, der gennem de senere år har været udsat for massiv kritik, fordi antallet af undervisningstimer mange steder er få og mulighed for feedback sparsom.

Stina Vrang Elias problematiserer også, at de studerende indgår i institutionernes normering under praktik.

»Man kan godt forestille sig, at der er institutioner, hvor der så ikke er tid til at træne de her ting, fordi de studerende i deres praktik indgår i normeringen«, siger hun.

Mia Rebecca Lund, en af formændene i Pædagogstuderendes Landssammenslutning, er enig og kalder det forfejlet at tro, at nyuddannede skal kunne alt.

»Det er en falsk præmis. Dagtilbudslederne burde se det som et privilegium, at de faktisk har muligheden for at forme og præge de nyuddannede. Vi kan ikke alt, når vi kommer ud. Vi skal først have noget erfaring«, siger Mia Rebecca Lund, der vurderer, at pædagoguddannelsen i øjeblikket er præget af »økonomisk udsultning«, »for lidt undervisning og for lidt feedback«, men til gengæld har »dygtige undervisere«.

Pædagoguddannelsen, der er landets største, har netop fået et økonomisk løft på 127,5 millioner kroner. Men der er brug for flere muskler, siger Annegrete Juul, dekan på Københavns Professionshøjskole, der uddanner pædagoger.

»Uddannelsen har fået en saltvandsindsprøjtning, og det er tiltrængt, for vi får færre midler til at uddanne en pædagog end til at uddanne en lærer eller sygeplejerske. Undersøgelsen viser, at vi kan tage de studerende et langt stykke med de midler, vi har«, siger dekanen og uddyber:

»Men skal vi hæve dem det sidste stykke, og det skal vi, fordi der er stigende politiske ambitioner på området, så skal vi have nogle rammer, der gør, at vi kan give mere feedback og vejledning og mere kontakt mellem underviser og studerende«.

Ifølge Annegrete Juul får skolen med det nuværende taxameter cirka 100.000 kroner mindre til at uddanne en pædagog end til en sygeplejerske eller lærer.

At forbedre pædagoguddannelsen handler dog ikke kun om ressourcer, understreger dekanen, men også om indhold. Derfor vil professionshøjskolen styrke forældresamarbejde og konflikthåndtering på uddannelsen samt de praktisk-musiske fag.