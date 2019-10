Svigt: Justitsministeren forsvarer sine embedsmænds passivitet

Nick Hækkerup er nu kaldt i samråd af sine tre støttepartier. Her skal han gøre rede for departementets rolle i den manglende orientering af domstolene og Folketinget gennem 100 dage. Ministeriet aflyste tre møder, hvor politiet skulle have konkretiseret telefejlens følger.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) peger fingre ad Rigspolitiet og Rigsadvokaten for at have svigtet deres store ansvar i affæren om politiets fejlagtige telebeviser. Rigspolitiet for ikke at sikre teleoplysningernes troværdighed som efterforskningsredskab og bevis i retten og rigsadvokaten for alt for sent at orientere domstolene og forsvarsadvokaterne om telebevisernes usikkerhed.