Anne-Louise Thon investerer grønt på vegne af 400 små og store investorer

Efter at have deltaget på Folkemødet på Bornholm i fire år fornemmede 48-årige Anne-Louise Thon i år et skifte: Hun oplevede ikke længere, at hun skulle forsvare sig, når hun stod side om side med repræsentanter fra velrenommerede banker og forsøgte at udbrede kendskabet til bæredygtige investeringer.