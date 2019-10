Hvem behandler dine data sikkert? Nyt mærke skal give svaret

Ministeren anerkender ligeledes kritikken fra Mikkel Flyverbom, men han er overbevist om, at det vil blive løst i det videre arbejde frem til lanceringen.

»Mærkets fineste formål er at skabe tillid, og det er det eneste, du og jeg som forbrugere skal koncentrere os om, når vi ser mærket. Erhvervslivet og forbrugerorganisationen bag mærket skal så kunne rumme de udfordringer, der bliver rejst der. Det er en svær øvelse, det kan enhver læse, men det må bare ikke ødelægge din og min tillid til mærket«, siger Simon Kollerup.

Internationale ambitioner

Erhvervsministeren håber på, at mærket kan blive forløberen for et fælles europæisk datamærke, der skal stille større krav til blandt andet techgiganterne.

»Mærkningsordningen er en mulighed for Danmark for at tage internationalt lederskab inden for it-sikkerhed og dataetik, og at vi kan skabe et pres nedefra, hvor forbrugerne vil kræve, at firmaerne bag de apps og digitale tjenester, de bruger, tager deres ansvar på sig og behandler vores data på en sikker og ansvarlig måde«, siger Simon Kollerup.

Det er afgørende, at vi får et mærke for digital ansvarlighed, så vi kan undgå en tillidskrise mellem forbrugere og virksomheder Lars Frelle-Petersen, digital direktør, DI

Hos Google følger de udviklingen af det nye mærke med interesse, men selskabet mener, at det er for tidligt at tage stilling til, om det vil være med. Google håber dog, at det vil gøre det nemmere for brugerne at vælge apps i virksomhedens app-butik, Google Play.

»Vi synes kun, det er godt, hvis forbrugerne får flere oplysninger om, hvad de downloader. På vores Play-platform er der et meget stort udbud, og det er ikke alle apps, der nødvendigvis passer til den enkeltes behov, så jo mere man kan oplyse om, hvad en app kan eller gør, desto bedre er det for forbrugeren«, siger Christine Sørensen, politisk chef hos Google i Danmark og Norge.