Fire ekstra børn per voksen i dagtilbud siden 1972

Øjenkontakt, nærvær og hjælp fra voksne til konfliktløsning og gode lege.

Det fik børnene i de danske daginstitutioner mere af for år tilbage sammenlignet med i dag. Antallet af tilstedeværende voksne per barn er nemlig faldet fra 1972 og frem til i dag ifølge en ny rapport fra analysebureauet Bureau 2000.

Mens der i dag er 10,8 børnehavebørn per voksen og 5,2 vuggestuebørn per voksen, var tallene 6,8 og 3,3 i 1972.

Rapporten Sådan er den lavet Undersøgelsen bygger på tal fra Danmarks Statistik, Kommunernes og Regionernes Løndatakonto samt ti forskellige undersøgelser, der omhandler normering og måden, hvorpå medarbejderne bruger deres tid. Rapporten fra Bureau 2000 er en videreudvikling af en analyse, som bureauet lavede i 2017 for fagforeningen FOA, men hvor der er inddraget nye tal og undersøgelser. I normeringsopgørelsen tæller både ledere, vikarer, studerende, m.m.



Tallene er udtryk for det antal voksne, der reelt er sammen med børnene og eksempelvis ikke sidder på kontoret og laver dokumentationsarbejde, planlægger aktiviteter eller holder møder. Niels Glavind, der er direktør i Bureau 2000 understreger dog, at tallene er et skøn og er sammensat ud fra en lang række tal og undersøgelser på området.

»Men man kan med sikkerhed sige, at den tid, de voksne i daginstitutionerne bruger nu sammen med børnene, er blevet mindre i forhold til tidligere«, siger han og peger på fire årsager.

For det første har lederne i dag mere administrativt arbejde end førhen, eksempelvis lønforhandlinger med medarbejderne. For det andet bruger institutionerne i dag mere tid på forældresamarbejde. For det tredje bruger medarbejderne en del tid på dokumentationsarbejde.

»Og så er der ansat færre medarbejdere set i forhold til børnetallet«, siger Niels Glavind.

SF: Det vilde vesten

Diskussionen om normeringer har aldrig været hedere end nu. Regeringen og dens støttepartier er enige om, at der i fremtiden skal være lovbundne minimumsnormeringer. I disse uger slås de – under finanslovsforhandlingerne – om, hvor meget bedre normeringerne skal være. Og hvor mange penge, der skal sættes af.

»Tallene her får alle alarmklokker til at ringe. Det viser, at børneområdet har været det vilde vesten, hvor man bare har lagt besparelser ned over i flere årtier. Det ser vi så konsekvenserne af nu, når pædagoger og forældre er på gaden og siger, de ikke har tid nok. Det viser behovet for minimumsnormeringer«, siger Jacob Mark, der er børneordfører for SF.

Han fortæller, at forhandlingerne om minimumsnormeringer »... går godt og går fremad«. Hvis det står til SF, skal modellen ende med at hedde en voksen til tre børn i vuggestuerne og en voksen til seks børn i børnehaverne, hvilket vil koste 1,6 milliarder kroner om året.

Signe Nielsen, der er formand for Forældrenes Landsforening, Fola, siger, at hun »desværre ikke er overrasket over tallene«.

»Vi ser børn i daginstitutionerne, der må tage vare på sig selv og ikke får hjælp til at lære at løse konflikter, fordi der ikke er voksne nok. Tidligere var der voksne nok til at sørge for, at alle børn var med i en leg, og de kunne sætte sig ned og tegne sammen med dem. I dag er det væk, og det har nogle konsekvenser. Det kommer man ikke uden om«, siger hun.

I Herlev venter der imidlertid børnene en bedre tid i daginstitutionerne. Fra næste år hedder normeringen tre vuggestuebørn per voksen og seks børnehavbørn per voksen. Opnormeringen koster 8 millioner kroner årligt og betyder 35 flere ansatte, svarende til 25 årsværk.