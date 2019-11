Ekspert: Det er ulovligt, når Skat betaler bagmænds millionbøde

»Den tyske bank er blevet idømt en bøde. Denne bøde betales af bankens aktiver og dermed af banken. At værdien af banken derved reduceres og derved påvirker betalingsforpligtigelsen for andre, er noget helt andet. De hæfter jo ikke for bankens bøde – det gør kun banken. Derfor kan jeg uden problemer fastholde, at det er min klare opfattelse, at aftalen er fuldt lovlig«, skriver Boris Frederiksen i svaret.

Sten Bønsings grundlag for at udtale sig om sagen var TV 2 og Politikens interview med Steen Bechmann Jacobsen, hvor han forklarer, hvad aftalen med bagmændene og banken går ud på.

»Absolut ikke rimeligt«

Selv om Folketinget i fortrolighed er blevet orienteret om forliget – inklusive betalingen af bankens bøde – fik afsløringerne torsdag flere ordførere op i det røde felt.

Dennis Flydtkjær, skatteordfører for Dansk Folkeparti, kalder det »fuldstændig galimatias«.

»Det er absolut ikke rimeligt. Det betyder, at bagmændene reelt holder sig straffri. Hvis det alligevel skal betales af Skattestyrelsen til bagmandspolitiet, er det ligegyldigt. Man har haft roterende fis i kasketten, da man sad og lavede det her. Det virker fuldstændig galimatias, og man kan kun sidde rystet tilbage«, siger han.

»Man kan ikke have en myndighed, der kører en sag mod en bank på vegne af danskerne, som idømmer dem en bøde, og der så samtidig er en anden myndighed, der laver en aftale om at holde dem straffri. Det virker inkompetent, at man kan sidde som myndighed og køre en sag for at dømme banken, men nu kommer det så frem, at en anden myndighed fuldstændig har undergravet det«, mener Dennis Flydtkjær.

Problemet er, at aftalen betyder, at det er ligegyldigt, om bøden er en krone eller 110 millioner Rune Lund (EL)

Både Skattestyrelsen og ministeren har forklaret, at milliardforliget var den bedst mulige aftale, men det er Enhedslistens skatteordfører, Rune Lund, begyndt at tvivle på.

Den bedste aftale?

»Det her er endnu et eksempel i rækken på, at jeg ikke er overbevist om, at det er den bedst mulige aftale. Problemet er, at aftalen betyder, at det er ligegyldigt, om bøden er en krone eller 110 millioner, fordi det trækkes fra i bankens værdi. Det er krænkende, at en bøde ikke er en bøde, men sådan set er ligegyldig«, siger Rune Lund.