Her er fire bud på en ny leder i Alternativet

To kvinder og to mænd er de bedste bud på en ny leder af Alternativet efter Uffe Elbæk. Niko Grünfeld er ikke en af dem.

Mandag meddelte Uffe Elbæk, at han trækker sig som politisk leder for Alternativet, som han har stået i spidsen for siden 2013, hvor han var med til at stifte det nye parti.