Fock vil være leder af Alternativet – og nærme partiet regeringen

Så du ser det som en fordel for dig, at du ikke er medlem af Folketinget?

»Ja, det gør jeg umiddelbart«.

Det hører man ikke så tit fra nogen, der vil være partileder?

»Nej, men jeg har også tænkt mig at stille op (til Folketinget, red.), når den tid kommer, det skal der ikke herske nogen tvivl om. Men lige nu kan jeg mærke, at baglandet og bevægelsen skriger på at blive aktiveret igen og blive involveret igen«, svarer hun, der dog ikke har taget stilling til, om hun også stiller op ved næste folketingsvalg, hvis ikke hun bliver politisk leder.​

Så vil nogle sige, at så vil hun kun, hvis det er rigtig sjovt, og hun kan blive topfigur – hun gider ikke rugbrødsarbejdet …

»Sådan kan du godt se på det, men det er ikke derfor. Det er, fordi det har jeg simpelthen ikke taget stilling til. Det kan meget vel være, at jeg gør det. Da jeg forlod Folketinget, sagde jeg også, at jeg ikke nødvendigvis var færdig med politik«.

Vil arbejde for højere løn

Formelt er det først på mandag, at partiet beslutter, om Fock og andre ikkefolkevalgte skal have lov at stille op til posten som politisk leder. Bliver det vedtaget, har hovedbestyrelsen lagt op til, at den post skal aflønnes med 30.000 kroner om måneden – omkring halvdelen af det, et folketingsmedlem får.

Er 30.000 i dine øjne tilstrækkeligt?

»Nej, det har undret mig lidt, at man har taget det tal, for hvis hovedbestyrelsen virkelig mener, der skal kunne være en ekstern, så vil jeg synes, det var rimeligt nok, at den eksterne fik det samme som den interne, for jeg har i hvert fald tænkt mig at praktisere det som et fuldtidsjob. Men omvendt har jeg det sådan, at det skal ikke være penge, der er afgørende, så jeg må tære lidt på min opsparing, ha ha«, siger Fock.

Hun erkender dog, at hun med et relativt stort hus på Amager i København i længden ikke vil kunne nøjes med 30.000 i indtægt. Derfor vil hun også som eventuelt kommende leder arbejde for en højere løn til sig selv.

»Ja, det vil jeg«, fastslår hun og tilføjer, at hun går ud fra, at hovedbestyrelsens forslag om 30.000 kroner er ud fra partiets nuværende økonomiske situation nu.

»Hvis jeg bliver valgt, kan jeg jo arbejde for, at den økonomiske situation ser anderledes ud. Det er klart, at så har det nogle personalemæssige konsekvenser«.

Så man vil skulle skære ned på personalet, hvis du skal være leder?

»Det kan være, ja«, siger hun og fortsætter:

»Jeg går ud fra, at hovedbestyrelsen har fremlagt de 30.000, fordi de matcher det nuværende budget. Og så må man jo bare arbejde med at ændre det budget til næste år«.

Hvis du bliver leder, så vil du altså arbejde for, at der laves forandringer i organisationen, så der bliver frigivet penge til, at du kan få en højere løn – eksempelvis ved at afskedige medarbejdere?

»Ja, men det er vigtigt for mig at få med, at hvis man for alvor mener, man skal have en ekstern; hvis det er det, det ekstraordinære årsmøde beslutter, så mener jeg også, der skal være lige vilkår. I dag har vi blandt andet en, der stiller op fra Jylland, og lad os antage, at han bliver valgt, hvordan tænker man så, at han med de 30.000 har råd til at bo tre-fire dage om ugen i København, samtidig med at han skal bo i Aarhus? Det bliver man nødt til at arbejde for at ligestille«, mener Josephine Fock.

Det vakte selvsagt opsigt, da hun i 2018 forlod politik til fordel for stillingen som direktør for integrationsafdelingen i Dansk Flygtningehjælp, ligesom det vakte opsigt, da hun efter blot et års tid forlod det igen i september i fjor.

Du fravalgte jo politik for et direktørjob. Det job viste sig så ikke at være, som du havde håbet, så man kunne måske få den tanke, at det er i mangel af bedre, at du nu søger tilbage til Borgen igen?