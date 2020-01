Politi undersøger mistænkeligt dødsfald i Bagsværd

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Politiet har søndag eftermiddag afspærret et område omkring en lejlighed på Ibsvej i Bagsværd. Det skyldes, at det undersøger et mistænkeligt dødsfald.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi på Twitter.

»Vi undersøger p.t. sagen sammen med teknikere og retsmediciner«, skriver politiet blandt andet.

Når personer bliver fundet døde i for eksempel en lejlighed, og det ikke umiddelbart står klart, hvad de er døde af, behandler politiet dødsfaldet som mistænkeligt.

Det betyder, at det behandler dødsfaldet, som om der er tale om drab, så vigtige spor ikke går tabt, hvis det senere viser sig, at den døde var offer for en forbrydelse.

ritzau