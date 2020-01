Der er bred politisk opbakning til sorgorlov til forældre, der har mistet et barn undr 18 år

Bred politisk opbakning til at se på forslag om sorgorlov. Der tales om seks måneder til alle forældre, som mister et barn under 18 år

Forældre, der mister et barn under 18 år, skal sikres ret til en sorgorlov på seks måneder efter barnets død. De skal ikke møde op på et jobcenter og bevise, at de ikke er i stand til at arbejde, og de skal ikke forklare sig til nogen. De skal have fri til at sørge, når de er blevet ramt af det værste, som kan ramme forældre.

Sådan lyder essensen af et borgerslag, som en række forældre, der har mistet deres barn, har fremsat, og på Christiansborg er der bred opbakning til at se på forslaget. Blandt andet fra SF.

»Sorgen over at miste et barn afhænger ikke af barnets alder. For enhver forælder, er det at miste sit barn, det værste mareridt. Uanset om barnet er 6 måneder eller 15 år er det forbundet med stor sorg. Derfor vil vi hæve grænsen for, hvornår man kan få sorgorlov, så det gælder op til og med det 17. år«, siger Trine Torp, der er socialordfører for SF.

Som det er nu, kan man få sorgorlov, hvis barnet er 7 måneder eller derunder. En udvidelse vurderes at ville gælde for op mod omkring 100 børn mellem 1 og 17 år. SF anslår, at prisen for forslaget vil være maksimalt 20 millioner kroner.

»Det er relativt små penge i det store hele, men det vil betyde rigtig meget for de forældre, der har brug for at trække sig fra deres arbejde i en periode og bearbejde deres tab«, siger Trine Torp, der dog understreger, at der er tale om usikre tal.

»Det er SFs egne beregninger, men de skal kvalificeres først, og det må de relevante ministerier se på«, siger Trine Torp.

Næsten alle partier i folketinget er enige om, at der skal ses på området.

»Jeg kan ikke forestille mig noget værre i hele verden end at miste sit barn - uanset barnets alder. Orlov er traditionelt noget, som arbejdsmarkedets parter tager sig af, men jeg har bedt ministeriet om at se på, hvilke muligheder vi har for at forbedre ordningen for sorgorlov til forældre, der mister et barn«, sagde beskæftigelsesminister, Peter Hummelgaard (S), fornylig til Danmarks Radio. Også Venstre, Alternativet og Nye Borgerlige har ytret sig positivt om en lovændring.

28.000 støtter

Politikernes meldinger har fået yderligere aktualitet af det borgerforslag, som Pernille Jensen fra byen Korning lidt vest fra Horsens, stillede i december sammen med en række andre forældre, der har mistet deres barn. Pernille Jensen og hendes mand Christian Jensen mistede i 2019 sønnen Lasse Jensen, der var 15 år og indlagt på Skejby Sygehus med leukæmi. Her blev han ulykkeligvis ramt af en sjælden immunsygdom, som endte med at berøve ham livet den 20. marts sidste år.

Pernille Jensen havde sygeorlov, men hendes mand var ikke sikret denne rettighed. Kort efter sin drengs død, får han besked om at møde op på jobcenteret.

»Han skal sygemeldes ved egen læge, men stadig møde op på jobcenteret efter fire uger, hvor de skal vurdere hans arbejdsevne. Socialrådgiverne forsøger jo at vise forståelse, men de skal spørge, hvornår han tror, han er i stand til at arbejde. Det var helt uoverskueligt. Man ved jo ikke engang, hvilken dag det er. Man ved ikke, om solen skinner. Hvis du spørger mig, om det var sommer sidste år, så ved jeg det ikke«, sagde Pernille Jensen mandag til Politiken.

Forløbet har fået Pernille Jensen til at stille borgerforslag til Folketinget som næsten fra ord til andet ligner meldingerne fra SF. Forslaget blev stillet 20. december. Her til aften har mere end 28.000 skrevet under på forslaget. Inden 17.juni skal 50.000 have skrevet under for at folketinget kan behandle det som beslutningsforslag. Noget kunne dog tyde på, at politikerne på Christiansborg selv tager initiativet.