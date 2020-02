Svær vej ud: Unge ludomaner skal rejse langt for at få hjælp

Hvis du er ung og har et spilproblem i Helsingør, så vil det være smart for dig at være alkoholiker samtidig. Ellers er der ingen hjælp.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Godt 160 unge under 25 år i Helsingør i Nordsjælland, der har problemer med alkohol, hash, kokain, amfetamin, kriminalitet eller er psykisk sårbare, søger hvert år hjælp hos Helsingung. Men handler det om pengespil og gæld, så kan det kommunale tilbud intet gøre.

Så kan man kun henvise mulige ludomaner til privat behandling hos Frederiksberg Centeret i København.

»Afstanden er det store problem«, siger Flemming W. Licht, afdelingsleder hos Helsingung.

»Jeg ville gerne have, at vi som kommunal institution kunne hjælpe unge på vej ud i ludomani. Men det kan vi ikke i forhold til lovgivningen. Det er ikke kommunens opgave. Den eneste mulighed er, hvis den unge for eksempel også har et alkoholproblem, så kan vi selvfølgelig tale om deres spilproblem undervejs«.

Flemming W. Licht anslår, at han har kontakt med 10-20 unge om året, der har problemer med stor gæld på grund af pengespil, eller hvor bekymrede forældre henvender sig.

»Så tager vi selvfølgelig den unge ind og taler om det, og så prøver vi at få dem til at tage ind til Frederiksberg Centeret. Nogle gange lykkes det, men det tager den unge en hel dag. En ung, som i forvejen er i en sårbar situation. Så det fungerer sjældent«.

Helsingung har søgt om de midler fra Sundhed- og Ældreministeriet, som de private centre for behandling af ludomani også er afhængige af.

»Vi fik at vide, at det var en god ansøgning. Men at kommunale ikke kan søge den pulje«, siger Flemming W. Licht, der kan fortælle, at problemerne ofte ses hos unge drenge, der dyrker onlinespil.

Unge mænd rammes hårdest

Tal fra StopSpillet, Spillemyndighedens rådgivningstelefon og -chat, viser, at især unge mænd oftest kommer i problemer med spil om penge. 87 procent af henvendelserne kommer fra mænd. Over halvdelen er under 25 år, og 7 procent af opringningerne kommer fra spillere, der er under 18 år, og altså slet ikke må spille om penge.

»Vi tager os af alle, der ringer op. Også dem, der er under 18 år. Og hvis det er relevant, opfordrer vi dem til at tage kontakt med et behandlingscenter«, siger Linda Lomborg, kontorchef for StopSpillet.

»Men er de under 18 år, gør dem selvfølgelig opmærksomme på, at de er i en særlig sårbar situation, og at de skal have deres forældre indover. Vi hører ofte, at den unge har startet at spille om penge sammen med far, og at det opfattes som en social ting at se en kamp, man har spillet på, sammen. Her gør vi opmærksom på, at det er problematisk, at forældrene ikke er mere opmærksomme på de potentielle skadevirkninger, der kan være af at spille om penge – særligt i en ung alder«.

I Aarhus på forskningsklinikken for Ludomani under Aarhus Universitetshospital er klinikleder og psykolog Thomas Marcussen enig i, at de unge mænd, der dyrker onlinespil som for eksempel Danske Spils Oddset, udgør en større og større del af indtaget på klinikken – og at forældrene skal på banen – ikke med et villigt Visa-kort, men med råd og restriktioner.

»Mange debuterer i teenagerår, men vi møder dem først senere i behandlingssystemet. Man kan godt have et voldsomt spil i de tidlige ungdomsår som 14-15-årige, men restriktionerne på deres liv, at de ikke har så mange penge og skal spille i en kiosk, der ikke tjekker id, betyder, at det først tager overhånd, når de flytter for sig selv og får job«, siger Thomas Marcussen.