Et totalt forbud mod spilreklamer er tilsyneladende den lette løsning på et alvorligt problem. Men det er ikke den rigtige løsning.

Hjælper vi mennesker, der har svært ved at begrænse deres spiladfærd, ved at forbyde reklamer for spil? Det spørgsmål er igen blevet aktuelt, efter at flere EU-politikere har anbefalet et totalforbud.