Forsøg: To ud af tre gymnasieelever bliver mindre pressede uden karakterer

Karakterer i gymnasiet skal bruges med måde for ikke at skabe et endnu større pres på de unge. Sådan lyder en af konklusionerne i en ny evaluering af karakterfri klasser i gymnasiet, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har lavet for Undervisningsministeriet.​​

Fakta Det viser undersøgelsen 15 gymnasier har deltaget i et forsøg med karakterfritagelse i 1.g. Eleverne har kun fået karakterer i de fag, de har afsluttet i 1.g og dermed ikke løbende karakterer for skriftlige opgave samt standpunktskarakterer. To ud af tre elever i forsøget (63 procent) føler sig mindre pressede, når de ikke får karakterer. Når eleverne ikke får karakterer, oplever fire ud af fem (80 %), at de bliver usikre, fordi de ikke ved, hvilket fagligt niveau de ligger på. De deltagende lærere og elever oplever, at elevernes fokus flyttes fra bekymringer om karakterer til faglig forståelse og læring, når karaktererne fjernes og erstattes med formativ evaluering. Der er indikationer på, at elever og lærere oplever mindsket konkurrence i klasserummet og øget fokus på at hjælpe hinanden, når karaktererne fjernes. 82 procent af eleverne i forsøget foretrækker at få både feedback og karakterer for en opgave. Kilde: Danmarks Evalueringsinstituts rapport: ’Forsøg med karakterfri 1.g’ Vis mere

15 gymnasier landet over har deltaget i et toårigt forsøg med karakterfritagelse i 1. g. Den viser, at to ud af tre elever føler sig mindre pressede, når der skrues ned for karaktergivningen. Samtidig føler fire ud af fem sig mere usikre, når de ikke får karakterer, fordi de ikke kender deres faglige niveau.

Sarah Richardt Schoop, der er seniorkonsulent i EVA, som står bag rapporten, forklarer usikkerheden med, at eleverne er i et skolesystem, hvor karakterer og bedømmelse fylder meget. Og hvor »karaktersproget allerede fra grundskolen er indkodet i dem«.

»Eleverne er ambivalente, når det kommer til karakterer. Derfor handler det om at finde den rette balance mellem karakterer og bedømmelse på den ene side og feedback og faglig udvikling på den anden side. Lige nu er der en tendens til en ubalance mellem de to ting ude på gymnasierne i retning mod et ensidigt fokus på karakterer«, siger hun og tilføjer, at mange karakterer særligt kan virke demotiverende for fagligt svage elever, hvorimod fagligt stærke i højere grad motiveres af karakterer.

En karakter er noget, man er

Sarah Richardt Schoop peger på, at 40 procent af de unge i undersøgelsen svarer, at karakterer er en vigtig del af deres identitet. Det gælder særligt de elever, der ligger fagligt i toppen og i bunden.

»Karakterer er ikke noget, de får. Det er noget, de er«, siger hun.

Evalueringen viser også, at lærere og elever oplever mindre konkurrence i klassen, et styrket fællesskab samt større lyst til at række hånden op i timerne, når karaktererne fjernes.

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) er ikke klar til at melde ud, om der skal være færre karakterer i gymnasiet, fordi evalueringen ikke er entydig.

»Det er en balanceakt. Fire ud af fem bliver usikre, hvis ikke de får karakterer. Samtidig hører jeg jo elever, der siger, at karakterpresset er for stort. Jeg vil gerne have lov til at stikke lidt dybere i problemstillingen, inden jeg konkluderer«, siger hun.

Til gengæld mener ministeren, at der er behov for en ny karakterskala med mindre spring mellem karaktererne end i den nuværende 7-trinsskala,hvor springet mellem 4 og 7 er stort, hvis man sammenlinger med den gamle 13-skala.​​

»Man skal forbedre sit faglige standpunkt helt utroligt meget for at gå fra 4 til 7. Det betyder, at en elev helt berettiget kan have en oplevelse af at have knoklet en vis del ud af bukserne for at forbedre sit faglige standpunkt uden at nå 7-tallet«, siger hun.

Ifølge Noemi Katznelson, der er professor og leder af Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet, er der god grund til at indføre en ny karakterskala, da den nuværende skala er »meget pædagogisk uanvendelig« på grund af de store spring på midten.

Professoren ser samtidig et behov for en neddrosling af karakteromfanget i gymnasiet.

»Lige præcis her giver det ikke mening kun at lytte til eleverne. De vil gerne have karakterer, fordi det giver tryghed, men kun de gode karakterer. Der opstår problemer, når bedømmelse fylder for meget i et læringsrum, fordi der jo er nogle, der hele tiden vurderes negativt«, siger hun og tilføjer, at gymnasierne er blevet bragt i en situation, hvor de i for høj grad måler og vejer frem for at danne, forme og skabe læring: