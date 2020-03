Grænserne lukkes: »Jeg kan ikke mindes at have set noget, der bare kommer i nærheden af det her«

Fra lørdag klokken 12 og frem til 13. april lukkes alle Danmarks grænser for alle udlændinge, som ikke har et anerkendelsesværdigt formål. Det sker for ikke at underminere de danske tiltag mod coronavirussen.

»Vi står på ubetrådt land«.

Sådan sagde statsminister Mette Frederiksen (S), da hun lidt over syv fredag aften appellerede til danskernes tålmodighed og lukkede grænserne for udlændinge fra lørdag klokken 12 og frem til 13. april. Forsvaret vil rykke til grænserne for at sikre, at forbuddet bliver overholdt.

»Klokken 12! Der lukker de danske grænser midlertidigt. Det vil fortsat være muligt at transportere fødevarer til Danmark, medicin og andre forsyninger, der er nødvendige for vores industriproduktion«, sagde en alvorstung statsminister omgivet af udenrigsministeren, justitsministeren og Rigspolitichefen:

»Alle turister, alle rejser, alle ferier og alle udlændinge, som ikke kan bevise, at de har et anerkendelsesværdigt formål med deres rejse til Danmark, vil blive afvist ved den danske grænse«.

Hvem kan komme ind i Danmark? Kun hvis man har et anerkendelsesværdigt formål kan man fra lørdag kl. 12 komme ind i Danmark. Hvad er det så: * Hvis man arbejder eller bor i Danmark. * Hvis man skal levere varer i Danmark. * Hvis man skal hente varer i Danmark - det kan eksempelvis være dyr til slagtning. * Hvis man har samværsret med børn i Danmark. * Hvis man skal besøge meget syge familiemedlemmer i Danmark. * Et almindeligt familiebesøg er ikke et anerkendelsesværdigt formål. * Det vil være en vurdering af den konkrete sag, om vedkommende har et anerkendelsesværdigt formål. Vis mere

Mette Frederiksen understregede dog, at danske statsborgere altid vil kunne komme ind i Danmark.

Baggrunden for grænselukningen er, at antallet af konstaterede coronatilfælde er oppe 801, og 23 er indlagt. Der er fire på intensivafdelingen og to kritiske tilfælde.

»Med det, vi gør her, må vi forvente at se en hel eller delvis stor nedlukning af alt, flytransport, færgetransport og togtransport – al passagertransport«, sagde Mette Frederiksen.

Dem, der pendler fra Sverige eller Tyskland på arbejde i Danmark, må forvente længere køer.

Med grænselukningen ligger Danmark sammen med Polen og Tjekkiet i spidsen i Europa med restriktioner for at bekæmpe coronavirus. Ikke siden 2. Verdenskrig har vi været så afsondret fra omverdenen.

»Jeg kan ikke mindes at have set noget, der bare kommer i nærheden af det her«, siger seniorforsker Louise Riis Andersen fra Dansk Institut for Internationale Studier. Hun peger på et paradoks:

»På den ene side står vi med et globalt problem, som vi udveksler informationer med på tværs af landegrænser og via internationale organisationer som WHO. På den anden side tager hvert land sine egne individuelle skridt. Det er ikke nødvendigvis et problem, men et paradoks«.

100.000 danskere kaldes hjem

Statsministeren rystede ikke på hånden, da hun argumenterede for grænselukningen:

»Alt det, vi gør herhjemme, risikerer at blive underminerenet. Alle de forholdsregler, der bliver taget, og alle de beslutninger, vi træffer, risikerer vi bliver underminerenet, hvis vi fortsætter rejseaktiviteten ind og ud af Danmark. For det øger risikoen for fortsat smitte«.

Statsministeren får umiddelbar opbakning til grænselukningen af den juridisk ekspertise.

»I betragtning af, at Danmark – med WHOs betegnelse – står over for en pandemi, altså en global epidemi, er det ikke overraskende og ikke nødvendigvis kritisabelt, at regeringen vælger at lukke de danske grænser for indrejsende«, siger professor Thomas Gammeltoft-Hansen fra Københavns Universitet.

Det handler om, at der eksisterer en reel international nødretssituation. Her er det et accepteret princip, at en regering kan fravige international aftaler, vurderer han.

»Jeg har tidligere været skeptisk over for den såkaldte »asylbremse« for indvandring. Men den situation, Danmark står i nu på grund af corona, er grundlæggende anderledes, også selv om andre europæiske lande ikke har vurderet situationen og handlet som Danmark – endnu. Det er endog meget tænkeligt, at andre lande kan nå frem til samme vurdering af pandemien, og helt generelt er netop en pandemi et objektivt grundlag for at hævde en nødretssituation«, siger professoren.

Udenrigsministeriet har ændret rejsevejledningen til borgerne, så alle ikke nødvendige rejser til hele verden frarådes. Danskerne skal kun rejse ud, hvis det er absolut nødvendigt. Og hvis man er på ferie i udlandet, så skal man finde tilbage til Danmark.

Der er i øjeblikket 60.000 danskere på rejse, som er skrevet på udenrigsministeriets såkaldte danskerliste. Det er typiske dem, som er på rejse i mere eksotiske lande. Udenrigsministeriet ved, at der er 21.000 danske simkort i USA og 10.000 i Østrig, så der er formentlig mere end 100.000 danskere på udlandsrejse.

»Jeg håber, alle har hørt, at man ikke skal tage på påskeferie i udlandet«, sagde Mette Frederiksen:

»Hvis ikke vi gør det her, bliver omkostningerne både menneskeligt, sundhedsmæssigt og økonomisk langt, langt større«.

Kan ramme erhvervslivet hårdt

Ifølge Rigspolitichef Thorkild Fogde kommer grænselukningen til at tage mange ressourcer: »Nu strammer posen til, lukker af«, sagde han.

Erhvervslivet kan blive hårdt ramt af grænselukningen.

»Vi noterer os, at der er undtagelser i forhold til anerkendelsesværdige formål, og at godstransporten bliver friholdt. Det er vigtigt. Så længe godstransporten og arbejdskraften umiddelbart er friholdt, så skal vi nok klare import og eksport«, siger direktør for transport og infrastruktur i Dansk Industri, Michael Svane:

»Vi er lagt ned af spørgsmål fra medlemmerne. Hvad hvis det er en buschauffør, der kommer hjem? Der kan blive spørgsmål om, om chauffører bliver bekymrede, og om de kan komme tilbage. Danske statsborgere kan jo til enhver tid komme tilbage, men der er mange, der har udenlandske biler, og hvad sker der med dem?«

DI-direktøren efterlyser hjælp.

»I forhold til luftfarten er der et spørgsmål om, hvis man nu kommer flyvende til en dansk lufthavn og har udenlandske statsborgere med, hvis de bliver afvist, hvem har så ansvaret? Skal luftfartsselskabet flyve tilbage? Luftfarten står over for endnu en udfordring«, siger Michael Svane.