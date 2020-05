De store elever i København får måske kun fem timer i skole om ugen

Landets største kommune har fastsat et minimum for antallet af timer, når elever i 6.-10. klasse vender tilbage til skolen 18. maj.

Fem rigtige skoletimer, hvor man er i samme lokale som sin lærer.

Det er det ugentlige antal lektioner, eleverne fra 6.-10. klasse i København er garanteret af kommunens politikere, når de fra 18. maj får mulighed for at komme i skole igen.

Det har Børne- og Ungdomsforvaltningen skrevet ud til forældrene. Det fremgår, at der fortsat vil være tale om nødundervisning, »der ikke vil opfylde alle krav til normal skoleundervisning«.

Fjernundervisning vil fortsat være en del af skolen for mange klasser, hedder det i brevet.

Det oprindelige udspil lød på et krav om mindst fire ’rigtige’ lektioner om ugen, fortæller Jens-Kristian Lütken (V), som er medlem børne- og ungdomsudvalget i Borgerrepræsentationen.

»Vi har haft et uformelt møde om det i dag (fredag, red.), hvor vi fik minimumskravet op på fem lektioner. Det er selvfølgelig i den lave ende, for der er nogle kommuner, for eksempel Rødovre, hvor det er ti lektioner«, siger Jens-Kristian Lütken.

Håber på flere timer

Han håber, at nogle skoler vil have kapacitet til mere og satser på, at det ikke skal gælde helt frem til sommerferien.

»Hvis situationen ændrer sig, skal vi op i noget, som er mere normalt«, siger han.

Når politikerne har fastsat et minimumskrav i stedet for at lade det være op til skolerne selv, skyldes det ifølge Jens-Kristian Lütken blandt andet de »meget blandede erfaringer med fjernundervisningen, hvor nogle har haft rigtig mange timer hver dag, mens andre nærmest ikke kom i skole«.

Når minimumstimetallet ikke er sat højere, skyldes det, at det kan knibe med at få både lokaler og lærere nok. Desuden vil det stille ekstra krav til rengøringen, hvis det samme lokale skal bruges af flere grupper elever i løbet af en dag.

Københavns kommune er ikke den eneste kommune, hvor skolerne er presset af afstandskravene. Formanden for landets skoleledere, Claus Hjortdal, har udtalt til Politiken, at de ældste elever må forberede sig på, at de formentlig ikke kommer tilbage i skole hver dag.

Også han understreger, at der fortsat vil være tale om nødundervisning.

Sundhedsmyndighederne vil forsøge at være klar med retningslinjer på mandag for genåbningen for de store skoleelever, så skolerne har et grundlag at planlægge ud fra.