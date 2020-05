Ny sag om mulig svindel i forsvaret ruller efter melding fra vaskerikoncern

Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse har i flere år betalt for meget for at få vasket uniformer, skriver DR.

En ny alvorlig sag om mulig svindel rammer forsvaret, skriver DR.

Fra 2015 stod det familieejede vaskeri A-Vask for at vaske, stryge og reparere uniformer og andre tekstiler for forsvaret.

Firmaet blev i 2019 opkøbt af Berendsen Textil Service.

Ifølge DR henvendte Berendsen sig til forsvaret, da virksomheden opdagede, at Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse fra juni 2015 til december 2018 har betalt for meget for de ydelser, de har modtaget.

Fra Berendsen lyder det, at intet tyder på, at medarbejdere i forsvaret kendte til svindlen, skriver DR.

De tidligere ejere af A-Vask afviser gennem deres advokat at have svindlet.

»Det er min klient grundlæggende uenig i, og sagen verserer nu ved domstolene, der vil komme til bunds, og sagen vil der finde sin løsning«, skriver advokat Rene Offersen til DR.

Tidligere sager om mulig svindel

Det er ikke første gang, at forsvaret rammes af sager om mulig svindel.

I december 2019 beskrev Politiken, hvordan Rigsrevisionen - på baggrund af en whistleblower - foretog en stikprøve af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses køb af vedligeholdelsesydelser.

Her fandt Rigsrevisionen fejl i 54 ud af 64 undersøgte indkøb.

Man fandt blandt andet ud af, at det var de samme medarbejdere, der kunne bestille en ordre, godkende den og efterfølgende udbetale pengene.

Politiken beskrev, hvordan Rigsrevisionen konkluderede, at man eksempelvis har betalt 100.000 kroner for en opgave, som ikke er udført. Samlet set købte Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse vedligeholdelsesydelser for godt 500 millioner kroner i 2018.

»Det er helt uacceptabelt, og jeg er målløs over at læse, at det har fundet sted. Derfor sender jeg nu et rejsehold af sted, som skal til bunds i sagen. Vi skal finde ud af, hvad der præcis er sket, og hvordan vi får rettet op på det. Det hører ingen steder hjemme«, sagde forsvarsminister Trine Bramsen (S) til sagen.

Fem personer blev tiltalt i sagen, og både direktøren i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Koncernstyringsdirektøren i Forsvarsministeriets departement blev fritaget for tjeneste.

Senere meldte Trine Bramsen ud, at alle Forsvarets indkøb skulle granskes, mens en uvildig advokatgruppe skulle undersøge, hvordan svindlen i Ejendomsstyrelsen kunne udvikle sig.