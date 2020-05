Ny model skal forhindre milliardsvindel med udbytteskat Skatteministeren og Finans Danmark indgår principaftale, hvor bankerne kan blive ansvarlige for udbytteskat.

De danske banker skal tage et større medansvar for at undgå en gentagelse af den store sag om milliardsvindel med udbytteskat.

Bankerne kan blandt andet komme til at hæfte for betaling af manglende skat til Skatteforvaltningen, såfremt en efterfølgende kontrol viser, at der har været betalt for lidt udbytteskat.

Det er nogle af hovedpunkterne i en principaftale om en ny model for udbyttebeskatning, som skatteminister Morten Bødskov (S) har indgået med Finans Danmark, der er interesseorganisation for blandt andet banker og realkreditinstitutter.

Blandt principperne er, at udenlandske aktionærer fremover skal registreres hos Skattestyrelsen, inden de kan få udbetalt udbytteskat.

Udlændingene skal samtidig have et unikt identifikationsnummer, så der allerede ved udbetalingen af udbytte bliver opgjort den korrekte udbytteskat.

Tidligere har udenlandske aktionærer betalt den samme skat som danske aktionærer, men udlændingene har herefter kunnet få refunderet en del af beløbet.

»Aftalen er en milepæl i arbejdet med at sikre, at vi aldrig igen oplever den udbyttesvindel, som kostede den danske statskasse 12,7 milliarder«, siger Morten Bødskov i en pressemeddelelse.

» Der er tale om en mere robust og fremtidssikret model, hvor bankerne også melder sig på banen og tager større ansvar«, siger han.

Den nye model indeholder også et princip om, at bankerne kan komme til at hæfte for betaling af manglende skat til Skatteforvaltningen.

Dette skal sikre, at den skat, der ikke er betalt, kan blive opkrævet fra banker i Danmark. Det vil betyde, at Skattestyrelsen ikke selv skal stå for at inddrive en eventuel manglende skattebetaling i udlandet.

Der er dog en betingelse for, at de danske banker deltager i denne model, nemlig at de kan få dækket deres eventuelle tab af banker i udlandet.

Således skal udenlandske banker også tilslutte sig modellen, før de danske banker gør det.

Principaftalen er et led i bestræbelserne på at genskabe borgernes tillid til skattemyndighederne.

Den led et alvorligt knæk, da sagen om milliardsvindel med udbytteskat kom til offentlighedens kendskab for omkring fem år siden.

Arbejdet med sagen er langt fra slut, og blandt andet skal omkring 62.000 ophobede sager behandles.

Omkring 100 medarbejdere i Skattestyrelsen arbejder med sagen.

»Oprydningen efter udbytteskandalen er langt fra i mål. De flere tusinde ophobede sager om udbytterefusion skal afvikles hurtigst muligt, men under hensyn til at der foretages en forsvarlig kontrol«, siger Morten Bødskov.

