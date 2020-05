Hver anden, der anmelder voldtægt, er utilfreds med politiet

Automatisk oplæsning

Når man anmelder en forbrydelse til politiet, bør man kunne forvente respektfuld og imødekommende behandling af de betjente, man møder. Men langtfra alle anmeldere har den oplevelse.

Fakta Anmeldere er utilfredse med politiet Rapporten er den første af sin slags og lavet af Rigspolitiet. 20 pct. angiver, at de er utilfredse med politiets håndtering af deres sag. 34 pct. af alle voldsofre er utilfredse med håndteringen. 47 pct. af alle voldtægtsofre er utilfredse med håndteringen. 22 pct. af alle voldtægtsofre mener, at deres anmeldelse ikke blev taget alvorligt. Den generelle tilfredshed er fem gange højere, hvis anmelderen har følt, at vedkommendes anmeldelse blev taget seriøst. Den type anmeldere, der ifølge undersøgelsen er mest tilfredse, er dem, der anmelder indbrud. Her er 70 procent tilfredse. 6.318 borgere har deltaget i undersøgelsen . Vis mere

For første gang har Rigspolitiet undersøgt, hvor tilfredse folk, der har anmeldt tyveri, vold eller voldtægt, er med politiets arbejde. Den viser, at hver femte anmelder er utilfreds med politiets håndtering af deres sag.

»Tallene er for dårlige, og jeg håber, at alle vil se det her som et problem«, siger retsordfører Jeppe Bruus (S).

Undersøgelsen viser, at kun 6 ud af 10 er tilfredse med politiets arbejde. Hvis man dykker længere ned i tallene, viser det sig, at mere end hver tredje, der anmelder et voldsovergreb, er utilfredse med politiets håndtering. Værst står det til med voldtægtsofre. Her er det knap halvdelen, der er utilfredse med den behandling, de fik hos politiet.

Da rapporten er den første af sin slags, er der ikke et sammenligningsgrundlag, og derfor kan man ikke sige, om utilfredsheden er steget eller faldet.

»En del af forklaringen kan muligvis være, at undersøgelsen er lavet i en periode, hvor de opgaver, politiet skal varetage, er vokset meget. Vi har ikke et ekstra hold af politifolk, man kan sætte ind. Derfor kan vi for eksempel ikke bruge flere hundrede mand på at terrorsikre Folkemødet, uden at der om mandagen er færre hænder på lokalafdelingerne«, siger rigspolitichef Thorkild Fogde.

Politi har mangel på empati

Der bliver i rapporten lagt vægt på, at betjentene, der modtager anmeldelsen, udviser mangel på empati, imødekommenhed og forståelse for anmelderen, mens 22 procent angiver, at de oplever, politiet ikke tager deres anmeldelse alvorligt.

»Det her understøtter i den grad situationens alvor. De mennesker, der oplever de mest indgribende forbrydelser, oplever den dårligste kontakt med politiet. Det er meget utilfredsstillende. «, siger Rosa Lund, der er retsordfører for Enhedslisten, og mener, at det var en fejl, da man i sin tid forkortede politiuddannelsen fra 3 til 2 år.

Netop nu er hun og de andre støttepartier i forhandlinger med justitsministeren om en ny samtykkebaseret voldtægtslovgivning. Den skal forbedre forholdene for voldtægtsofre, fra de anmelder en voldtægt, til der falder dom. Lovforslaget skulle have været fremlagt i sidste uge, men forhandlingerne er fortsat i gang.

Både Enhedslisten og SF er klar med forslag til forbedringer af den nuværende procedure hos politiet.

»Vores mål er, at der altid skal være en særligt uddannet betjent til stede under en voldtægtsanmeldelse. Derudover vil vi gerne have at alle dommere, der skal dømme i voldtægtssager, også skal gennemføre et specielt kursus«, siger Rosa Lund (Ø).

Hos SF mener man også, at der er brug for personale, der er specialuddannet. De siger, de vil arbejde for at skabe en enhed, der skal tage sig af alle kontaktovergreb.

»Politiet er de første, ofrene møder. Derfor er det også altafgørende, at politiet er klædt ordentligt på og har den rigtige viden og uddannelse, der skal til for at tage imod voldtægts- eller voldsofre«, siger Karina Lorentzen Dehnhardt, der er retsordfører for SF.

