»Direkte invaliderende for branchen«: Særligt én regel i de nye rejsevejledninger skuffer danske hoteller

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Selv om regeringen nu har opstillet konkrete kriterier for, hvornår der kan åbnes og lukkes for ind- og udrejse til andre lande, er store dele af de berørte brancher stadig meget kritiske. Årsagen er den såkaldte seksdagesregel, som siger, at indrejsende til Danmark fra langt de fleste lande, skal booke mindste 6 overnatninger for at få adgang til landet.

»Jeg er dybt skuffet over at man har valgt at beholde seksdagesreglen, selv om enhver med kendskab til hotelbranchen ved, at man i snit booker 2,6 dage, når man bor på hotel. Det er landsgennemsnittet«, siger Katia Østergaard, som er direktør i brancheforeningen Horesta, der repræsenterer danske hoteller, restauranter og andre virksomheder i turistbranchen.

Regeringen meldte allerede tidligere i denne uge ud, at man var klar til at lade »objektive kriterier« være styrende for, hvilke lande der kunne åbnes for, og hvilke lande hvortil rejserestriktionerne fortsat skal opretholdes.

I den nye model er det aktuelle smitteniveau i de forskellige lande styrende for, om turister må rejse til Danmark. Statens Serum Institut skal så løbende vurdere, om landende er smittemæssigt sikre nok til at tillade ind og udrejse mellem Danmark og de enkelte lande. Men 6-dagesreglen har Katia Østergaard svært ved at se det objektive i.

»Når man (regeringen, red.) selv understreger, at de nye grænseregler er baseret på fakta og sundhedsfaglige vurderinger, så giver det da ingen mening at holde fast i denne regel. Hvad er det for fakta og lægefaglige beregninger, der viser, at der er større risiko for at blive smittet efter seks dage end efter 3? Det giver jo ingen mening«, siger Katia Østergaard.

Direktøren for Danmarks største hotelkæde, Scandic, Søren Faerber, er lige så kritisk, og han frygter for danske virksomheders konkurrenceevne.

»Det er glædeligt at vi nu åbner grænserne, men seksdagesreglen er direkte invaliderende for branchen. Og den betyder jo, at det bliver mere besværligt at booke danske hoteller end udenlandske, det kan vi ikke være tilfredse med«, siger han.

Spørg statsministeren

Socialdemokratiets turismeordfører, Henrik Møller, har svært ved at svare på, hvorfor seksdagesreglen fastholdes, udover at den er til af hensyn til et forsigtighedspricip.

»Den er der af hensyn til frygten for, at der kan komme en anden bølge, så derfor er vi forsigtige«, siger han.

I har sagt, at grænseåbningerne skal basere sig på fakta og objektive kriterier. Hvilke fakta og objektive kriterier er seksdagesreglen baseret på?

»Altså, der tror jeg, du må spørge statsministeren, for det ved jeg ikke umiddelbart«.

Men ved du, om der ligger noget lægefagligt eller en anden form for faglighed bag?

»Nej, jeg aner det faktisk ikke«, siger Henrik Møller.

Han er ikke bekendt med andre lande, som har en lignende regel, og han erkender, at reglen ikke er sjov for branchen.